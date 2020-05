'Friends não teria elenco só com brancos se fosse hoje', diz Lisa Kudrow

A série 'Friends' sempre recebeu diversas críticas por reunir basicamente só pessoas brancas, tanto entre os seis protagonistas quanto na maioria dos coadjuvantes. A atriz Lisa Kudrow, que interpretou Phoebe no seriado, afirmou ao jornal britânico "The Sunday Time" que, se realizada hoje, a produção teria um elenco mais diverso.

"Não seria um elenco todo branco, é óbvio", disse a atriz. Kudrow reconhece que alguns aspectos poderiam ser melhorados, mas pede uma brecha, lembrando que o programa foi feito nos anos 1990 e abordou muitas questões até então tabu.

"Havia um personagem cuja esposa descobriu que é gay e estava grávida e eles criaram o filho juntos. Também tratamos de barriga de aluguel. Naquela época, foi um progresso", relembrou.

No Reino Unido, a série segue com uma das mais vistas nos serviços de streaming. Lisa apontou a razão do sucesso da produção mesmo mais de 15 anos após o fim do seriado.

"É uma comédia engraçada, mas também sobre pessoas se conectando e parte do apelo dela hoje é que os jovens têm essa nostalgia inconsciente por conexões entre pessoas, mesmo antes da pandemia", disse ela.

A atriz, que está em Los Angeles, não informou quando será feito o esperado especial de reencontro do elenco. A HBO planejava exibi-lo neste mês, mas a pandemia atrasou as gravações.

E por falar em quarentena, o que Phoebe Buffay estaria fazendo nesses dias de isolamento? "Provavelmente estaria explorando seu lado criativo ao lado do seu marido, Mike Hannigan [Paul Rudd, de "Homem-Formiga"]", disse Kudrow.