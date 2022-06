Frio do inverno já chegou e baianos estão tirando o casaco do armário

O inverno mal chegou e os baianos já tiraram os casacos que ficavam guardados no fundo do armário para se proteger do frio. Com pancadas de chuvas que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atingem a faixa litorânea da Bahia, o sol se escondeu atrás das nuvens e fez com que os friorentos saíssem de casa com calça moletom, casaco, meia e, claro, um guarda-chuva na bolsa.

É o caso do estudante Victor Fraga, de 21 anos, que viajou para o interior para curtir as festividades antecipadas do São João e quando voltou já sentiu o clima diferente na capital. “Não estou saindo muito de casa esses dias e fico a maior parte do tempo embaixo da coberta, com calça moletom e pensando seriamente em começar a usar meias, coisa que não tinha o costume de fazer”, contou.

Quando precisa sair, Victor opta por seguir com as roupas que usa em casa para se proteger do frio. “Fui na padaria mais cedo daquele jeito, com calça e casaco e, mesmo assim, ainda estava sentindo frio, é um vento frio horrível, muito forte. Já estou com sintomas de resfriado”, disse o estudante.

Jade Oliveira, 20, afirmou que já começou a tirar as calças de pijamas do guarda-roupa e abandonou os shortinhos. “Estou sentindo muito frio durante a noite, dormindo sempre com blusa de manga comprida, calça e uma manta bem quente. O clima está sempre acinzentado e sempre pego chuva quando saio de casa”, comentou.

Moradora de Feira de Santana, Amanda Rodrigues, 22, também já tirou os agasalhos do armário. “Aqui não faz muito frio, mas o pouco que fez foi suficiente para me deixar com o nariz entupido e fungando. Estou usando casaco desde a semana passada e já sujei tudo, vou ter que lavar para usar no São João”.

Segundo Amanda, todas as pessoas que moram com ela, pai, mãe e dois irmãos, já estão com os mesmos sintomas que ela e com a rinite atacada. “Levy, que é meu irmão de oito meses, está gripado. A gente não sabe se vai sair para alguma festa no São João por causa do frio, porque se a gente já está com esses sintomas de resfriado em casa, imagina se a gente for sair”, explicou a feirense.

Meteorologista do Inmet, Olívio Bahia informou que não há uma mudança expressiva de temperatura para os próximos dias no estado, nenhuma frente fria que possa subir, aumentar a umidade e derrubar a temperatura. “A princípio o que ocorreu hoje (ontem) e o que deve deixar o tempo mais friozinho nesta semana é a condição de chuva, que atinge principalmente a faixa litoral da Bahia”, destacou o especialista.

Segundo ele, os dados apontam que esse inverno terá pouca chuva. “No interior é mais seco e quente, temperatura acima de 30° e com umidade do ar abaixo de 30%, principalmente no centro-oeste da Bahia. Em Salvador, a previsão é de pancadas de chuva durante a semana até sexta e sábado, mas pode mudar depois”, avisou.

Como cuidar das roupas no inverno

Com a chegada do frio, é comum tirar uma roupa mais quentinha do armário e encontrar algum mofo nela. A química industrial Nívia Brandão, 48, especialista em cosméticos, limpeza e desinfecção de superfícies, explicou que “mofo” são na verdade fungos, microorganismos que se surgem principalmente em locais molhados ou com umidade.

O indicado para evitar o mofo é não guardar as roupas molhadas ou úmidas, devendo sempre lavá-las normalmente e deixar secar completamente, se possível armazená-las em local arejado ou deixar os armários abertos para permitir a circulação de ar. As roupas de frio, após esta época do ano, devem ser guardadas em sacos fechados e em local arejado.

De acordo com a especialista, para remover o mofo de roupas deve ser utilizado uma solução com produto desinfetante que seja capaz de eliminar esses fungos. O primeiro passo é lavar as roupas com água e sabão e depois fazer o processo de desinfecção. O uso de água morna (+ 45 °C) pode ser utilizado para potencializar o processo.

No caso de roupas brancas, deve-se preparar uma solução com um litro de água limpa e cinco colheres de sopa de água sanitária. Em casos, com grande intensidade de mofo, pode-se utilizar até dez colheres de água sanitária. Depois disso, a roupa deve ficar de molho por, no mínimo, 30 minutos. Depois, é só enxaguar com água limpa pelo menos três vezes.

Já com roupas coloridas, deve-se preparar solução com um litro de água limpa e cinco colheres de sopa de produto contendo peróxido de hidrogênio ou percarbonato de sódio. Após isso, é só colocar a roupa de molho por no mínimo 30 minutos e enxaguar com água limpa ao menos três vezes.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo

