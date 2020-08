Frota de ônibus é ampliada para 80% a partir desta segunda (10)

A frota de ônibus de Salvador foi reforçada desde o início da manhã desta segunda-feira (10) em função do começo da fase dois da retomada das atividades econômicas. No total, são 1.770 veículos circulando nos horários de pico: das 5h às 8h, das 8h às 12h e das 15h às 21h. Para garantir a segurança e a saúde dos usuários, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) intensificou as ações de higienização.

Os 1.770 veículos representam 80% da frota da cidade, um aumento de 10% em relação à circulação dos coletivos na fase um da retomada das atividades. A última viagem do bairro para o Centro será às 22h, enquanto no sentido oposto acontecerá às 23h. Estão mantidas as programações atuais nas estações de transbordo, ou seja, das 4h à meia-noite.

A ampliação da frota vem ocorrendo de maneira gradativa, de acordo com a evolução do novo coronavírus e também as fases de reabertura do comércio e demais atividades, passando inicialmente de 30% para 55%, depois alcançando 70% e agora 80%. Quando a cidade entrar na fase três da retomada, o percentual será de 90% (1.991 veículos).

Aliado ao aumento da frota, as estações de transbordo da Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Mussurunga contam com profissionais distribuindo máscaras e borrifando álcool em gel nas mãos dos passageiros das linhas de maior demanda. A borrifação e distribuição de máscara vai continuar enquanto durar a pandemia.

“É uma ação que estamos fazendo para contribuir para a diminuição da circulação do vírus na cidade. Quando a frota chegar em 100%, vamos passar também a medir a temperatura das pessoas com o termômetro digital de testa”, afirmou o titular da Semob, Fábio Mota.

Cerca de 500 mil pessoas estavam utilizando o serviço de transporte coletivo por ônibus na capital diariamente. O número representa 42% dos 1,3 milhão de passageiros que utilizavam o ônibus diariamente para se deslocar antes da pandemia. Esse número deve aumentar com o início da fase dois da retomada.

Fábio Mota disse que outras medidas adotadas pela pasta para a contenção da proliferação do coronavírus, a exemplo da higienização diária das estações de transbordo, escadas rolantes e dos veículos, com a parceria da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), serão intensificadas. A limpeza dos ônibus é feita nas garagens e nos finais de linha com a utilização de uma solução composta por água e hipoclorito de sódio.

Os passageiros ainda podem fazer a higienização das mãos em lavatórios e dispensers de álcool em gel instalados na Estação da Lapa. Na mesma estação, câmeras foram instaladas para medir a temperatura e detectar se as pessoas estão utilizando a máscara e, ainda, utilizando corretamente o objeto de proteção.

Quem apresenta temperatura superior a 37,5ºC é encaminhado para a realização de teste PCR-RT. Em caso de resultado positivo, a orientação é ficar em casa, e a Prefeitura monitora a cada 48 horas através do Salvador Protege.