'Fruto do trabalho', vibra Alesson após dois gols contra o Guabirá

Em maratona de jogos decisivos, o Bahia aproveitou o confronto contra o Guabirá-BOL, pela Copa Sul-Americana, para rodar o elenco e descansar os jogadores que vêm sendo mais exigidos durante a temporada. Chance para os atletas que ainda buscam espaço dentro do grupo tricolor. E olha, eles não decepcionaram.

Diante de um frágil adversário, o Esquadrão fez a sua parte e goleou por 5x0 na noite desta quarta-feira (27), no estádio de Pituaçu. O atacante Alesson foi um dos destaques do confronto. Ele marcou dois gols e deu uma assistência. Muitas vezes questionado pelos triclores, ele comemorou a atuação

"Somente agradecer a Deus, ao professor Dado e a toda a minha família. Eu trabalho muito, todos os dias, e sabia que essa era a minha oportunidade. Graças a Deus pude ajudar a equipe, que é o mais importante", disse ele.

"Eu sei da minha qualidade, do meu potencial, não estou aqui no Bahia à toa. Trabalho todos os dias para ajudar o Bahia. Graças a Deus hoje eu fui feliz, fizemos o dever de casa, vencemos e convencemos e esse é o resultado de um grupo muito forte que vai brigar por muitas coisas", continuou ele.

Líder do grupo B com quatro pontos, o Bahia agora torce por um tropeço do Independiente, que joga nesta quarta-feira (28), contra o City Torque, para continuar na ponta da chave.

Passado o jogo da Sul-Americana, o Esquadrão agora volta as atenções para o confronto com o Ceará, neste sábado (1º), às 16h, no estádio de Pituaçu, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste.