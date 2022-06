Frutos da Toca: Cinco jogadores da base são titulares do Vitória na Série C

O Vitória fez 30 contratações para a temporada, mas metade do atual time titular é formado por jogadores revelados nas categorias de base do clube. Os pratas da casa não se intimidaram, mostraram serviço, conquistaram espaço e se firmaram na Série C do Brasileiro. Eles não apenas aparecem no onze inicial, como estão entre os garçons e artilheiros rubro-negros na competição.

"É fruto do bom trabalho que o Vitória sempre fez nas divisões de base. Tanto eu quanto os outros atletas da base sabemos bem a responsabilidade que carregamos, porque o Vitória sempre foi referência em revelação de atletas. Graças a Deus, conseguimos nos adaptar muito bem ao momento do clube, pela nossa paixão e identificação. E espero que possamos conseguir ajudar o clube esse ano com o acesso", afirmou o zagueiro Marco Antônio, 21 anos, um dos sete atletas revelados pelo Vitória que estiveram em campo durante o triunfo por 1x0 contra o Campinense, no último sábado (28), em Campina Grande.

Além de Marco Antônio, o goleiro Lucas Arcanjo, 23 anos, o volante Léo Gomes, 25, o meia Alan Pedro, 19, e o meia-atacante Gabriel Santiago, 22, iniciaram em campo. O zagueiro Mateus Moraes, 21, e o atacante Alisson Santos, 19, entraram no decorrer do duelo disputado no estádio Amigão. Vale pontuar que o mais velho entre eles, Léo Gomes, é cria da Toca, mas também está entre as 30 contratações feitas para a temporada porque já havia deixado o clube.

Apesar de ter começado contra o Campinense, Alan Pedro é reserva. Ele foi escolhido para substituir outro prata da casa, Eduardo, que estava suspenso e deve retornar ao time no jogo de domingo (5), às 16h, quando o Vitória recebe o Volta Redonda, no Barradão, pela 9ª rodada da Série C do Brasileiro.

Deles, o goleiro Lucas Arcanjo foi o único titular em todas as partidas do campeonato de acesso, mas em todos os jogos a escalação contou com pelos menos outros dois jovens revelados na Toca do Leão. Dono das traves rubro-negras desde o ano passado, o arqueiro vislumbra vestir a camisa vermelha e preta em divisões do futebol nacional com maior visibilidade.

"Temos que dar um passo de cada vez. Entender que quem é da base tem que dar resultado para poder continuar jogando. Passo a passo. Primeiro, a gente tem que buscar nosso objetivo, que é a classificação na Série C. Ano que vem, com fé em Deus, vamos jogar uma grande Série B e chegar na elite do futebol, que vai ser bom para todo mundo da base ser bastante reconhecido", projetou Lucas Arcanjo.

O goleiro se manteve entre os titulares mesmo após a contratação de Dalton. Ao contrário dele, que só jogou no Vitória, o companheiro de posição de 35 anos tem diversos clubes no currículo. Dalton figura no banco de reservas desde a 2ª rodada da Série C, mas Lucas Arcanjo garante que a presença dele não funciona como fator motivacional.

"Não tem motivação melhor do que vestir a camisa do Vitória. A chegada dele foi boa pela questão da experiência, mas motivar mais, não vou dizer que motivou, porque eu já visto a camisa de um gigante brasileiro, então, não tem motivação maior e melhor que essa", afirmou Lucas Arcanjo.

Quem também se firmou na defesa foi o zagueiro Marco Antônio. De quebra, ele foi o responsável pelo primeiro triunfo do Vitória na Série C ao assinar o único tento diante do Manaus, na 4ª rodada, na estreia do técnico Fabiano Soares.

“Fico muito feliz pelo momento que tenho vivido, e também por ter feito o gol que deu a nossa vitória no jogo diante do Manaus. É fruto do trabalho que eu venho fazendo no dia a dia junto com meus companheiros. Sem dúvida, aquele gol me deu mais confiança para seguir trabalhando e espero seguir firme para me consolidar cada vez mais na equipe do Vitória”, disse Marco Antônio.

Além dele, outros dois pratas da casa estão na lista de artilheiros da Série C. Alisson Santos e Gabriel Santiago também estufaram a rede no campeonato. As crias da base não apenas encontraram o caminho do gol como ajudaram a chegar nele.

Guilherme Lazaroni marcou diante do Ypiranga-RS aproveitando rebote de chute forte de Alisson Santos. O gol de Marco Antônio contra o Manaus teve a assistência de Gabriel Santiago. O terceiro tento do triunfo por 3x0 contra o Confiança, assinado por Rafinha, teve participação de Eduardo. É ele quem lança Roberto, que faz o cruzamento para a área.

Com a moral de quem foi criado no clube e está dando conta do recado embaixo das traves, Lucas Arcanjo convocou a torcida para encher as arquibancadas do Barradão diante do Volta Redonda.

"Queria chamar a torcida rubro-negra para o jogo de domingo. Vai ser um jogo importante para a gente, um divisor de águas, para fazer aquela festa linda que a torcida do Vitória sabe fazer. Toda equipe do futebol brasileiro tem altos e baixos, mas acho que a gente começou a entender, realmente, o que é a Série C. Compramos essa briga e estamos tendo os resultados", vibrou o goleiro.

Os ingressos estão à venda desde terça-feira (31) e, de acordo com parcial divulgada pelo clube, 8.138 torcedores já confirmaram presença. O jogo é extremamente importante para as pretensões do time na Série C.

Na 12ª colocação, com 10 pontos, o Vitória tem chance de integrar pela primeira vez o G8, grupo de times que brigarão pelo acesso na próxima fase do campeonato. Para isso, precisa torcer por tropeços de rivais e vencer o Volta Redonda. A equipe do Rio de Janeiro tem mesma pontuação do Leão, mas está uma posição acima, em 11º lugar, pois leva a melhor no saldo de gols (3 contra 1). O Manaus é o 8º colocado, com 12 pontos. Líder da Série C, o Mirassol soma 17.

Na arquibancada ou em campo, a ideia é que cada rubro-negro faça a sua parte. “Sabemos da importância do próximo jogo contra o Volta Redonda, por se tratar de um confronto direto. Nós estamos focados em manter o Vitória em boa fase e vamos em busca da terceira vitória consecutiva", prometeu o zagueiro Marco Antônio.

A base nos jogos do Vitória na Série C do Brasileiro 2022:

Remo 2x1 Vitória - 1ª rodada da Série C - Baenão - 09/04

Gol de Alisson Santos

Assistência de João Pedro

Escalação: Lucas Arcanjo, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão, João Pedro, Alan Santos (Alan Pedro), Eduardo e Salomão (Luidy); Roberto (Alisson Santos) e Tréllez (Dinei).

Técnico: Geninho

Vitória 0x1 Floresta - 2ª rodada da Série C - Barradão - 16/04

Escalação: Lucas Arcanjo, Rafael Ribeiro (Alisson Santos), Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão (Roberto), João Pedro, Salomão (Iury), Dionísio e Eduardo (Miller); Luidy (Dinei) e Tréllez.

Técnico: Geninho

Ypiranga-RS 2x1 Vitória - 3ª rodada da Série C - Barradão - 24/04

Gol de Guilherme Lazaroni (aproveitando rebote após chute de Alisson Santos)

Escalação: Lucas Arcanjo, Daniel Bolt, Ewerton Páscoa (Rafael Ribeiro), Mateus Moraes e Guilherme Lazaroni; Léo Gomes, Eduardo (Tréllez), Miller (Gabriel Santiago) e Dionísio (Alan Santos); Alisson Santos e Jeferson Renan (Luidy).

Técnico: Ricardo Amadeu (interino)

Vitória 1x0 Manaus - 4ª rodada da Série C - Barradão - 30/04

Gol de Marco Antônio

Assistência de Gabriel Santiago

Escalação: Lucas Arcanjo, Iury, Alan Santos (Mateus Moraes), Marco Antônio e Sánchez; João Pedro, Léo Gomes (Dionísio) e Gabriel Santiago (Eduardo); Jefferson Renan (Tréllez), Guilherme Queiroz (Roberto) e Alisson Santos.

Técnico: Fabiano Soares

Aparecidense 0x0 Vitória - 5ª rodada da Série C - Anníbal Toledo - 09/05

Escalação: Lucas Arcanjo, Iury, Marco Antônio, Mateus Moraes e Sanchez; João Pedro, Léo Gomes (Dionísio) e Gabriel Santiago (Miller); Jefferson Renan (Roberto), Santiago Tréllez (Guilherme Queiroz) e Alisson Santos (Luidy).

Técnico: Fabiano Soares

Vitória 0x1 Botafogo-PB - 6ª rodada da Série C - Barradão - 18/05

Escalação: Lucas Arcanjo, Iury (Daniel Bolt), Danilo Cardoso, Mateus Moraes e Sánchez; João Pedro, Dionísio (Eduardo) e Miller (Roberto); Alisson Santos, Luidy (Thiaguinho) e Guilherme Queiroz (Rafinha).

Técnico: Fabiano Soares

Vitória 3x0 Confiança - 7ª rodada da Série C - Barradão - 22/05

Gols de Gabriel Santiago e Rafinha (duas vezes)

Assistências de Sánchez e Alemão. O terceiro gol foi após corte errado do zagueiro rival e teve participação de Eduardo. É ele quem lança Roberto. Na sequência, o atacante cruza para a área.

Escalação: Lucas Arcanjo, Alemão, Alan Santos (Danilo Cardoso), Marco Antônio e Guilherme Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio, Eduardo (João Pedro) e Gabriel Santiago (Tréllez); Rafinha (Alisson Santos) e Roberto.

Técnico: Fabiano Soares

Campinense 0x1 Vitória - 8ª rodada da Série C - Amigão - 28/05

Gol de Danilo Cardoso (após sobra na área)

Escalação: Lucas Arcanjo, Alemão, Danilo Cardoso, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio (Matheus Morais) e Alan Pedro (Alisson Santos); Gabriel Santiago (Foguinho), Rafinha (Dinei) e Roberto (João Pedro).

Técnico: Fabiano Soares