Funceb abre 30 vagas para aulas gratuitas de Ballet Clássico

O Centro de Formação em Artes, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, está com 30 vagas gratuitas para o curso de Ballet Clássico na Escola de Dança da Funceb. Podem participar pessoas maiores de 16 anos que possuam experiência em ballet clássico no nível intermediário ou avançado. As inscrições acontecem de 21 a 27 de fevereiro, através de formulário online. O resultado será divulgado em 8 de março através do e-mail cadastrado no momento da inscrição.

Para se inscrever, a pessoa interessada deverá comprovar experiência na modalidade através de Carta de Intenção, relatando brevemente experiências anteriores, principais cursos realizados, e suas motivações de interesse pelo curso. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, no período de 14 de março a 15 de junho de 2022, das 10h50 às 12h20, na Escola de Dança da Funceb. O curso busca propiciar um processo de formação continuada, dando oportunidade aos estudos voltados para a formação do corpo do dançarino contemporâneo, aquisição e/ou complementação de conhecimentos, habilidades, competências e desenvolvimento dos profissionais.

A ação está vinculada à coordenação do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Dança do CFA/Funceb. Durante as aulas será obrigatória a utilização de máscara de proteção individual, além de apresentar comprovante de vacinação para realizar as atividades. As aulas serão ministradas pela educadora da Escola de Dança da Funceb/CFA, Ana Karla. Ela é mestra em Dança pela Ufba, artista, educadora e pesquisadora com vasta experiência com o ensino do Ballet Clássico em formação profissional em dança; e integrante do grupo de pesquisa ENTRE: Artes e enlaces.

O Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb/SecultBA) foi inaugurado em 2012 a partir da Reforma Administrativa do Estado, resultante da Lei 12.212 de 4 de maio de 2011. O CFA é responsável pelo fomento e promoção das ações de qualificação e formação continuada das linguagens artísticas. Tem como objetivo central a formulação, implementação e descentralização das políticas e ações formativas em artes, de iniciação e qualificação técnica, através de uma perspectiva inclusiva, colaborativa e emancipatória. O Centro de Formação em Artes ao longo dos seus sete anos tem trabalhado para desenvolver ações formativas nas linguagens de Dança, Música e Teatro.