Funceb oferece 60 vagas em curso de dança gratuito no Engenho Velho de Brotas

A Fundação Cultural do Estado (Funceb/SecultBa), através do Centro de Formação em Artes (CFA/Funceb), abre 60 vagas gratuitas para cursos de dança voltados para crianças e adolescentes no Núcleo de Extensão da Escola de Dança da Funceb, localizado no Engenho Velho de Brotas. Serão ofertadas aulas de ballet clássico, danças urbanas e dança moderna no período vespertino.

O Núcleo fica localizado no Cine Teatro Solar Boa Vista. As aulas de Danças Urbanas serão lecionadas pelo educador Dave Barros, sempre às terças-feiras. Às 14h será aula para crianças de 9 a 12 anos, e às 15h, para pessoas acima dos 13 anos de idade, sendo 15 vagas para cada turma.

Já as aulas de Ballet Clássico, com Guego Anunciação, e Dança Moderna com Neemias Santana, serão ofertadas conjuntamente ao longo do semestre. As aulas serão ofertadas às segundas e quintas-feiras, às 14h para adolescentes de 12 a 15 anos, e às 15h para pessoas acima de 16 anos de idade, sendo 15 vagas abertas em cada turma.

Pessoas interessadas devem realizar inscrição presencialmente na coordenação do núcleo (Parque Solar Boa Vista - Engenho Velho de Brotas), de 14 a 25 de março, das 14h às 16h. Será necessário apresentar o RG do estudante e do responsável, além do comprovante de residência e uma foto 3x4. As aulas começarão em 4 de abril e seguem até o dia 31 de outubro de 2022. Ao final das atividades acontecerão Mostras Artísticas com previsão para novembro.