Funcionárias de Felipe Titto são agredidas e atropeladas por motorista de aplicativo

Três integrantes da equipe do ator Felipe Titto foram agredidas por um motorista de aplicativo, na noite desta quinta-feira (7). O ator usou os stories do perfil do Instagram para contar o que aconteceu.

"Estou com a Tati. Ela está com a perna fod*** e eu, de bengala, levando ela pro hospital. A gente teve um problema com motorista de aplicativo, que agrediu ela. Isso foi o carro que passou por cima da perna dela. A outra pessoa da equipe tomou um soco no nariz", explicou Titto.

(Fotos: Reprodução)

A assessoria do ator informou que as funcionárias agredidas foram Elaine Melo, do comercial, e Tatiane Soares, que é a advogada do escritório, e nossa assessora de imprensa Jéssica Varrasquim. "O Felipe ia dar uma palestra no Expo Imigrantes e antes de começar foi surpreendido com as meninas uma com uma cadeira de rodas, outra com a cara inchada porque levou um soco porque um motorista maluco resolveu bater nelas e aí por conta da morosidade do atendimento ele pegou o carro dele e levou elas para o Hospital São Luiz para serem socorridas", disse a assessoria.

A história começou quando as funcionárias reclamaram do jeito de dirigir. "O cara é iraniano, nem brasileiro é. Ele estava dirigindo em zigue-zague e elas ficaram com medo e falaram 'moço, dá para dirigir mais devagar?'. E ele falou 'o motorista sou eu e dirijo do jeito que eu quiser'. Aí elas pediram para parar o carro que queriam descer e ele disse que não. Elas estavam com medo, mas a advogada começou a discutir com ele e ele foi pra cima delas", contou o ator.

"Zelo muito pelos meus e não podia deixá-las na mão. O cara, do nada, deu uma 'bomba' [soco] na cara de uma menina. Aí atropela a outra! Viu a perna e passou por cima. Não vai ficar assim! E se precisar falar do aplicativo, vou falar. Chega de só ficar observando as coisas erradas acontecendo. Porque ele não só saiu da conduta do seu trabalho, como agrediu duas mulheres. Amanhã, com ajuda do Serviço de Inteligência da Polícia - precisam de termo para quebra de sigilo - vão encontrá-lo. E vou fazer questão que esse cara pague. Vou atualizar vocês", disse Titto.

"A Jéssica, da minha assessoria de impresa, foi agredida com soco no nariz e ela quebrou o nariz. Vai ficar internada e fazer uma cirurgia amanhã. Enfim, só para vocês verem a gravidade. A Tati, que teve perna atropelada, foi só uma luxação, nada mais grave. Amanhã vamos encontrar esse cara e vou fazer questão de mostrar ele pagando pelo que ele fez", finalizou.