Funcionário de condomínio pode trabalhar para morador em dia de folga? (Anônimo)

Não deve. Este procedimento pode causar grandes transtornos ao condomínio, com possíveis ações trabalhistas, o que termina por penalizar todos os condôminos.





Quais são os procedimentos para retirar o CNPJ de um condomínio? (Maria Bezerra)

Aconselho contratar um profissional que entenda do assunto. Porém, uma das primeiras coisas é o condomínio ter uma convenção registrada em cartório.





Como é definido o valor da assistência contábil do condomínio? (Paulo Jorge)

Normalmente a administração solicita a contadores propostas de serviço para serem avaliadas e que, posteriormente, são levadas à aprovação da assembleia geral de condôminos.





De quem é a responsabilidade de realizar limpeza nas caixas do ar condicionado que ficam na área externa? Do Morador da unidade ou do condomínio? (anônimo)

Em todas as áreas de uso comum, sejam elas internas ou externas, a responsabilidade de cuidar é do condomínio e entre estas está a limpeza, salvo disposição contrária definida em assembleia dos condôminos.





Quantas vezes um síndico profissional pode exercer a função? É como o síndico eleito pelos moradores ou a regra muda? (Fátima Mendes)

O chamado sindico profissional é um prestador de serviço contratado para exercer, entre outras atividades, a função do sindico tradicional. As partes, contratualmente, estipulam um tempo de vigência que, de acordo com os interesses do condomínio, pode ser renovado ou não.