Um funcionário terceirizado do Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (24), com 300 gramas de maconha escondida na roupa.

O homem tentava entrar na unidade com as drogas, mas durante a revista aos funcionários do sistema prisional acabou preso.

Ele não teve a identidade revelada, e está detido no Complexo Policial de Itabuna, à disposição da Justiça.