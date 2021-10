Funcionário morre em acidente com empilhadeira no Porto de Salvador

Um trabalhador morreu após um acidente com uma empilhadeira, no Porto de Salvador, na madrugada desta quinta-feira (7). De acordo com a Polícia Civil, ele era funcionário terceirizado da Codeba e foi identificado como Florisvaldo Ramos dos Santos.

A empilhadeira teria caído sobre o homem, que caminhava no porto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em nota, a Codeba informou que o acidente aconteceu por volta das 23h30, durante uma operação de embarque de celulose.

A companhia disse ainda que as causas do acidente estão sendo apuradas pelo Orgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário, e lamentou a morte do funcionário. "A Codeba lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com familiares e colegas do trabalhador portuário Florisvaldo Ramos dos Santos", diz outro trecho da nota.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia (Bonfim).