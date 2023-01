Funcionários que transportavam malote com R$ 150 mil são surpreendidos por assaltantes

Dois funcionários que estavam saindo da empresa em direção ao banco para depositar um valor alto, foram surpreendidos por um assaltante armado nesta sexta-feira (5). O caso aconteceu na cidade de Formosa do Rio Preto, oeste da Bahia.

Uma funcionária transportava a quantia de R$ 150 mil que tinha sido adquirido com as vendas do final de 2022 para uma agência bancária e o assaltante, que estavam atrás, acelerou, desceu do veículo e foi em direção a funcionária que estava na garupa da moto. Apontando uma arma para a mulher, ele conseguiu puxar o malote de dinheiro rapidamente e saiu correndo com a moto.

Segundo a Polícia Civil, além dos R$ 150 mil, os assaltantes também levaram mais de R$ 15 mil em cheques no malote que foi levado. Diligências estão sendo realizadas a fim de recuperar o dinheiro e identificar os autores.