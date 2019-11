Funções do Google ajudam a marcar encontro e conversar em outra língua

(Foto: Reprodução)

O Google é uma das empresas que dominam a internet. Ele recebe 3,5 bilhões de buscas por dia - 1,2 trilhões por ano, segundo o Internet Live Stats. Mas o Google vai muita além da busca e tem uma variedade de aplicativos e ferramentas que podem te ajudar a escolher o melhor caminho, um restaurante para jantar e se comunicar com alguém em outra língua. Listamos abaixo 10 funções não tão conhecidas da empresa.

1) Tempo real do transporte público

O Google Maps acompanha o trânsito nas cidades e, na última semana, anunciou a chegada em Salvador, a partir do início do ano que vem, do tempo real dos ônibus. A função permite que o usuário veja onde está o seu ônibus, quanto tempo falta para ele chegar ao ponto etc. O Google usa informações de GPS da frota combinada com seus dados de trânsito.

Exemplo de exibição do tempo real, nesse caso no Rio (Foto: Reprodução)

2) Combinações

Além do tempo real, ao pesquisar como chegar a um lugar também é possível ver as opções em uma combinação entre ônibus, metrô e carros de aplicativo, por exemplo. O Maps permite que o usuário faça essa combinação, segundo sua preferência e compare o custo e o tempo total do percurso. É possível ver também a incidência de trânsito na rota. Por enquanto, não está disponível no país a inclusão de bicicletas e patinetes.

3) Opção para moto

Recentemente, o Google trouxe uma nova opção de navegação no Maps. Ao escolher um trajeto, agora há um modo para motocicletas. As rotas mostradas são otimizadas para veículos de duas rodas e o tempo de duração é diferente em relação à rota de carro. “Há peculiaridades e cada transporte tem sua vantagem e sua desvantagem”, explica André Kowaltowski, gerente de produto do Maps no Brasil.

(Foto: Reprodução)

4) Viaje com segurança

Usando a inteligência artificial, essa ferramenta notifica o usuário caso o veículo em que ele esteja saia 500 metros da rota considerada a mais comum entre os dois pontos que está indo. Quando pesquisar o destino e selecionar o caminho, o passageiro deve habilitar a função “Viajar com segurança” e “alertas de desvio de trajeto” para ser avisado. É possível enviar a notificação para algum contato de confiança, mostrando a localização. Kowaltowski explica que isso pode ajudar se você for passageiro e estiver fazendo algum caminho que não tem familiaridade.

Se você sair da rota, o Google te avisa

5) Escolha para onde sair e marque encontros

Além de servir como monitor do trânsito e opção para escolher rotas, o Maps também lista restaurantes, bares, cinemas, museus e outras opções de entretenimento. Na aba “Pra Você”, oferece sugestões de locais próximos de onde o usuário está e também dentro do perfil dele, de acordo com outros pontos que frequenta e das avaliações que deixa. Quando quiser sair com alguém, há a opção de planejamento de grupo. Dá para criar uma lista de lugares, compartilhar e até fazer uma votação.

6) Escolher uma data para sair

Se você estiver buscando uma data em comum para marcar com seus amigos, também é possível usar a Calendário, que permite que as pessoas compartilhem agenda. Para isso você tem que abrir o Google Agenda pelo computador, clicar em "outras agendas", clicar em adicionar e procurar pelo e-mail da pessoa, que deve deixar a agenda dela compartilhável. Se não estiver, ela vai receber um e-mail com um convite informando que alguém está solicitando acesso à agenda. Assim fica mais fácil escolher uma data para marcar algo. Depois, dá para cancelar a inscrição e parar de seguir aquela agenda específica. Lembrando que no Google dá para criar e assinar vários calendários diferentes.

7) Lens

Outra ferramenta menos conhecida é o Lens, que usa a câmera do celular para reconhecer objetos, lugares, escanear textos para tradução, ler códigos de barra, buscar produtos. Ele analisa o ambiente usando realidade aumentada e inteligência artificial para trazer os detalhes sobre o objeto visto. As informações vêm principalmente do banco de dados do Google. Quem usa sistema Android a partir do 5.0 pode acionar o Lens pelo Google Assistente.

8) Tradução em imagem

Como demos a deixa na dica anterior, você pode traduzir uma imagem usando o Google. Sem necessidade de ficar digitando as frases que encontra em placas ou cardápios, por exemplo. Se não tiver o Lens, no próprio Google Tradutor você pode clicar no ícone de câmera e direcionar para o que quer traduzir. A mensagem v ai aparecer na língua que você deseja na própria imagem.

Tradução aparece em tempo real na câmera

9) Tradução com voz

Outra funcionalidade de tradução pode ajudar bastante os viajantes. Para ajudar na conversa, é possível clicar no ícone de microfone do Tradutor e ele vai ouvir, identificar a língua e traduzir em tempo real, em texto. Se você quiser saber como dizer algo na outra língua, pode usar o microfone para falar em português e, quando aparecer a tradução, clicar no ícone de microfone do app para ouvir a pronúncia. Nos aplicativos para iOS e Android é possível usar o recurso conversa. Ele permite traduzir uma conversa bilíngue em tempo real, captando as frases ditas por duas pessoas.

10) Cuidado com os dados!

A última dica funciona como um alerta. O Google tem uma grande quantidade de informações sobre os usuários. Tudo que você faz usando apps e serviços da empresa fica registrado, inclusive áudios. O Google afirma preservar pela privacidade e diz que os dados usados para melhorar os serviços são compartilhados anonimamente. Mas vale a pena de vez em quando dar uma olhada no que foi guardado pela empresa. Há opção de apagar seus registros. O Google centraliza tudo em uma página chamada Minha Atividade. Lá você pode também escolher se quer que a empresa guarde suas gravações de voz e áudio e salve seu histórico no Chrome e atividades nos sites. Em "Excluir atividades", há opções para apagar seus registros desde a última hora até todo o período em que você usou o Google. Também dá para fazer uma configuração de exclusão automática, de maneira que o próprio Google apague tudo em intervalos de 3 ou 18 meses.