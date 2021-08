Fundação baiana oferece 10 bolsas integrais para pós na área de saúde

Dez profissionais com interesse em cursar uma pós-graduação na área de saúde terão os estudos custeados integralmente pela Fundação Maria Emília (FME). Podem concorrer às bolsas integrais profissionais que já tenham graduação e estejam em busca de especialização, na modalidade pós-graduação latu senso, em cursos oferecidos por instituições baianas de Educação reconhecidas pelo Ministério de Educação (MEC) nas seguintes áreas: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Biotecnologia, Biomedicina, Odontologia, Fonoaudiologia, Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional.

As inscrições para o edital Educa Saúde FME podem ser feitas até o dia 20 de agosto. Os selecionados terão 100% do valor cobrado pela instituição de ensino coberto pela Fundação Maria Emília, durante o período de até dois anos. Não estão contempladas despesas extras à mensalidade, a exemplo de custos com deslocamentos, hospedagem, material didático, entre outros.

O edital com todas as regras da seleção será disponibilizado no site da fundação. Não poderão participar da seleção pessoas que já sejam beneficiadas com bolsas de estudo ou algum tipo de incentivo educacional. Entre os critérios de seleção constam perfil socioeconômico e relato de propósito. Em uma breve redação os candidatos terão a oportunidade de justificar e defender a importância da pós-graduação para seu crescimento profissional.

Criada no ano de 2008, a Fundação Maria Emília tem a missão de fomentar, gerar e disseminar conhecimentos e tecnologias de educação e saúde com impacto social. A instituição baiana sem fins lucrativos vem desenvolvendo atividades conjuntas de apoio a pesquisa e formação de recursos humanos através de diversos projetos, a exemplo de pesquisas de doenças infecciosas negligenciadas e emergentes no Brasil. “Acreditamos na promoção à saúde e educação como meio de transformação social”, ressalta Thamile Accioly, Gerente-Executiva da FME.

Entre os parcerias e apoios firmados pela FME destacam-se Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Bahia), Fundação Escola Politécnica da Bahia, Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (Fapex), Fundação Merieux (França), Fundação Bahiana de Infectologia (FBAI), Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Universidade Federal da Bahia (Ufba), Instituto D´Or (IDOR), Instituto dos Cegos da Bahia, Todos pela Educação e outros.

Serviço:

O quê? Edital Educa Saúde FME

Quem? Iniciativa da Fundação Maria Emília.

Quando? Inscrições até 20 de agosto de 2021

Como? Edital disponível no site www.mariaemilia.org.br

Quanto? Gratuito