Fundação Cidade Mãe oferece 200 vagas em oficinas e cursos

Estão abertas as inscrições para oficinas gratuitas de música, dança, informática, artesanato e de reforço de português e matemática para crianças, e curso de auxiliar administrativo para adultos, no novo Centro de Convivência Socioassistencial (CCS) da Fundação Cidade Mãe (FCM). Batizada de Jardim Primavera, a unidade fica na Rua 13 de Maio de Plataforma, às margens da Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), em São João do Cabrito, e foi entregue nesta segunda-feira (16).

São 200 vagas, sendo 100 em cada turno, e as inscrições precisam ser feitas pessoalmente na unidade. A oportunidade é para estudantes da rede pública, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, por isso é necessário apresentar comprovante de matrícula, além de documento de identificação do aluno, do responsável e comprovante de residência. Os jovens terão direito a almoço e lanche durante as aulas. O prefeito Bruno Reis destacou a importância da ação.

“As atividades serão oferecidas em contraturno, ou seja, aqueles que estudam pela manhã, à tarde podem vir para aqui, onde haverá atividades complementares, reforço escolar e diversas outras capacitações que ajudam na sua formação. E quem estuda à tarde, vem pela manhã. Com isso a gente consegue oferecer uma educação em tempo integral. Os pais podem trabalhar com tranquilidade porque seu filho estará em boas mãos. Primeiro, em nossa rede escolar e, depois, nessas estruturas do Centro de Convivência”, disse.

Bruno Reis ao lado da vice-prefeita, Ana Paula, e da pres. da FCM, Isabela Argolo (Foto: Valter Pontes/ Secom)

Alguns moradores acompanharam o evento de inauguração e contaram das necessidades do bairro. A dona de casa Maria Rita Nascimento, 45 anos, tem dois filhos em idade escolar. “Depois que voltam do colégio, eles ficam em casa, na internet, ou na rua com os amigos. Queria poder pagar um curso para eles, mas não tenho condições”, contou.

A unidade entregue nesta segunda-feira tem dois pavimentos, refeitório, sala de coordenação, quatro salas de atividades, copa, laboratório de informática e banheiros. O investimento anual para as atividades será de R$ 990 mil. A presidente da FCM, Isabela Argolo, contou que o Centro foi instalado através de um convênio firmado com a Igreja Batista Jardim Primavera, responsável pelo espaço.

“Teremos oficinas de arte e cultura, acompanhamento psicopedagógico e todo um trabalho que é voltado para a formação, inclusive com enfoque na formação para a cidadania. Além dos cursos para crianças e adolescentes, temos um trabalho com as famílias. Fizemos uma parceria com o Senai para o curso de qualificação na área de auxiliar administrativo”, contou.

Serão oferecidas aulas de arte, cultura e cursos profissionalizantes (Foto: Valter Pontes/ Secom)

Existem outros cinco Centro de Convivência Socioassistencial em Salvador, nos bairros de Brotas, Chapada do Rio Vermelho, Piatã, Periperi e Saramandaia, além do Jardim Primavera. Com a inauguração, o número de crianças e adolescentes em situação de risco social que realizam atividades na FCM será ampliado de 1.140 para 1.340 estudantes.

Além das CCS, a Fundação Cidade Mãe também possui as Unidades de Acolhimento Institucional (UAI), destinadas a crianças e jovens afastados provisoriamente do convívio familiar por determinação judicial. Estas estruturas funcionam no Bonocô, Jardim Baiano, Matatu e Jardim das Margaridas.