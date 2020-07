Fundação Cidade-Mãe oferece aulas de inglês virtuais para jovens

A Fundação Cidade-Mãe (FCM) está ofertando aulas de inglês gratuita para os alunos do Centro de Convivência Socioassistencial (CCS). Como não é seguro expor os estudantes por conta da pandemia, todo o processo de ensino acontece online, através do aplicativo Zoom.

As aulas têm 40 minutos de duração e acontecem duas vezes por semana. Ao todo, são cerca de 30 alunos beneficiados, sendo 16 estudantes do CCS Bariri das Artes e 14 do CCS Cristo é Vida.

“É muito importante manter o vínculo, a atenção e garantir a continuidade dos serviços oferecidos pelas unidades , sempre nos adaptando às novas demandas e condições que a crise decorrente da pandemia nos impõe”, explica a coordenadora do CCS do Bariri, Sarah Valverde.

Para facilitar o ensino e não comprometer o processo de ensinamento, a FCM aposta em aulas dinâmicas, com interação entre alunos e professores, para que dúvidas possam ser tiradas e atividades aplicadas.

“Os alunos têm se mostrado bastante interessados e felizes com o retorno das atividades. Durante a aula, exibimos material escrito, slides, conversação, músicas e diversos conteúdos para adequar à nossa realidade.”, diz o educador da CCS Bariri e da Cristo é Vida, Marcos Palmeira.

Antes de cada aula, os alunos recebem atividades e conteúdos para que possam estudar e debater com os colegas, sob a supervisão do professor.