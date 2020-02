Fundação Pierre Verger tem 2º batizado de capoeira da Dendê De Aro Amarelo

A Fundação Cultural Pierre Verger se transformou, pelo segundo ano seguido, em um quilombo de capoeira do Terreiro Casa Branca, cheio de dendê. Família reunida, comunidade presente com mais de 200 pessoas na Praça Mestre Bimba, da Fundação, onde o Mestre Dadá Jaques e o professor 45, da escola de capoeira Dendê de Aro Amarelo, com seus alunos, mãe Cici e convidados deram um show de cultura negra da Bahia. O evento aconteceu no doming (16).

Contos e relatos se misturavam ao mesmo tempo com as histórias de velhos mestres, com as grimas do Maculelê, ao som da orquestra de berimbaus e pandeiros das crianças e adolescentes e muita capoeira com cantigas aos sons dos pandeiros, atabaques, agogôs, afoxé e berimbaus.

(Foto: Divulgaçaõ)

No final da festa, como é de costume, o samba de roda tomou conta da praça, ao mesmo tempo em que o caruru, em homenagem aos ibejis, era servido para a alegria de todos. Os ibejis são o princípio da dualidade, por serem crianças, são ligados à tudo que se inicia e nasce.

A sede da Escola de Capoeira Dendê De Aro Amarelo fica no Centro Cultural Vovó Conceição, no terreiro Casa Branca; há núcleos na Vila Laura, com o instrutor Bigu, e em Nova York, com o professor 45.