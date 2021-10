Fundamental ao Bahia, Gilberto participou de 30% dos gols do time em 2021

Falar da importância do atacante Gilberto no Bahia é quase como chover no molhado. No clube desde 2018, o centroavante já garantiu o seu lugar na prateleira dos jogadores históricos do tricolor, mas continua avançando barreiras e quebrando marcas.

Contra o Ceará, na última quarta-feira, o golaço de fora da área rendeu o empate em 1x1 na Fonte Nova e fez o atacante se igualar a Bobô como o 17º maior artilheiro da história do Esquadrão. Ao todo, Gilberto soma agora 80 gols em 180 partidas.

E para quem acha que balançar as redes 80 vezes por um mesmo clube é pouco, vale destacar que, do período em que está no Bahia, Giba praticamente não jogou o Baianão. Fez só sete jogos e marcou três tentos. Os outros 77 são divididos entre o Brasileirão (43), Copa do Nordeste (20), Sul-Americana (8) e Copa do Brasil (6).

Restando mais 10 jogos para o fim do Brasileirão, Gilberto tem ainda a possibilidade de pular mais duas casas no ranking e ultrapassar Lima Sergipano. Para isso, ele precisaria anotar mais sete gols até o final do ano.

“Fico feliz pela minha marca. Sempre falo que não sou muito ligado aos números, mas quando se atinge uma marca como essa, tem que ficar feliz. Estou contente pelo trabalho que vem sendo feito, meus companheiros têm me ajudado muito. Chegando na marca, temos que buscar fazer mais para ajudar o Bahia”, comemorou ele.

De quebra, ‘Golberto’, como é carinhosamente chamado, atingiu também o posto de maior goleador da nova Fonte Nova, ao lado de Edigar Junio. Ambos somam 27 gols.

Os números conquistados por Giba em 2021 fazem o jogador ter ainda mais importância dentro do atual elenco. O camisa 9 tem, até aqui, participação direta em 33,7% dos gols que o Esquadrão marcou na temporada. Ou seja, dos 89 tentos da equipe, o atacante esteve envolvido em 30. Foram 23 gols e sete assistências.

Mesmo com uma fase de seca que viveu esse ano, ele é disparado o jogador do Bahia que mais vazou os adversários na temporada. Anotou 23 gols em 47 partidas, um aproveitamento de 0,49 tentos por jogo. Vice-artilheiro, Rodriguinho aparece depois, com nove.

Além do faro de gol, em 2021 Gilberto ativou também uma outra função: a de garçom. O atacante é o segundo com mais assistências no elenco. Foram sete passes para os companheiros. Ele fica atrás apenas de Rossi, com 10.

Quebrar recordes não é uma novidade para Gilberto. Desde o início do ano, ele vem subindo posições no ranking de artilheiros do Bahia. Além disso, o centroavante se tornou o maior goleador de um clube nordestino na Série A, com 43 gols.

Últimos capítulos?

Se por um lado os torcedores comemoram a grande fase do seu centroavante, por outro podem estar presenciando as últimas cenas de Gilberto pelo Bahia. O atacante tem contrato até dezembro e deu algumas declarações em que deixou no ar que dificilmente seguirá na equipe em 2022.

A diretoria diz que será difícil manter o jogador. O principal entrave é o lado financeiro, pois o atacante está em alta no mercado. Nas redes sociais, a torcida já lançou a campanha #ficagilberto.