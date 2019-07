'Futebol é lindo por isso': Gedoz comemora vitória contra a Ponte

Autor do segundo gol rubro-negro na virada contra a Ponte Preta neste sábado, o meia Felipe Gedoz foi a público comemorar o resultado conquistado pelo Vitória. Foi apenas a terceira vez que o time venceu na competição, sendo todas no Barradão, mas conquistar o segundo triunfo consecutivo dentro de casa trouxe um alento para o camisa 10.

Ele aproveitou boa jogada construída por Baraka e Anselmo Ramon em contra ataque fulminante, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro Ivan para dar números finais ao jogo ainda no primeiro tempo.

Gedoz garante que o futebol é bonito por situações igual ao jogo deste sábado. O meia afirmou ter conhecimento das dificuldades de se ganhar uma Série B e garantiu que mesmo com o Vitória na parte de baixo da tabela, o grupo vai lutar até o fim para ter dias melhores.

"Vai ter momento de ganhar e outros não. Temos jogos difíceis fora de casa, mas vamos comemorar o de hoje porque foi conquistado com muito sacrifício. A gente sabia que seria difícil, mas conseguimos sair bem", afirmou o camisa 10.

Foi o segundo gol de Gedoz com a camisa do Vitória. Na última rodada, foi dele o gol que abriu o placar no jogo contra o Londrina, mas o Vitória acabou derrotado por 3x1.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Será o primeiro dos dois jogos que o time comandado por Osmar Loss vai fazer longe de casa. Depois do Figueira, a equipe segue no sul do país para enfrentar o Brasil de Pelotas no sábado, 3 de agosto.