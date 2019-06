Gabarito de provas de concurso da prefeitura será divulgado na terça (18)

O gabarito das provas do concurso da Prefeitura de Salvador, realizado durante a manhã e a tarde dete domingo (16), será divulgado na próxima terça-feira (18) pela Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo certame. Neste domingo, quase 100 mil pessoas compareceram aos locais de prova. No entanto, outros 11 mil candidatos deixaram de fazer o concurso.

De acordo com dados da FGV, pela manhã, a abstenção chegou a 12,46% - o que significa que, dos 53.729 candidatos esperados, 6.669 não compareceram aos locais de prova. No período da tarde, a abstenção foi menor, de 9,99% - dos 45.417 aguardados, 4.539 candidatos estavam ausentes. Ainda assim, mais de 87 mil candidatos foram disputar as vagas do concurso público, dividido em três editais.

O primeiro deles é para professor, com 150 vagas imediatas. O segundo edital é para os cargos de Guarda Civil Municipal, Agente de Trânsito, Agente de Fiscalização, Fiscal de Serviços Municipais e Agente de Salvamento Aquático (salva-vidas). As vagas para Guarda Civil Municipal são as mais concorridas: são 803 candidados por vaga. Para Agente de Trânsito e de Transporte, a disputa é de 645 candidatos por vaga.

Quase 100 mil pessoas compareceram aos locais de prova neste domingo (16)

(Foto: Secom/PMS)

Por fim, o terceiro edital é destinado para médico, assistente social, psicólogo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro/arquiteto e – pela primeira vez na administração municipal –, os cargos de gestor público, médico perito, médico do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho.

Os novos postos de trabalho vão representar um investimento de R$ 23,3 milhões para reforçar as áreas estratégicas e prioritárias do serviço público municipal.

O prefeito ACM Neto disse que a realização do concurso público é uma demonstração da eficiência administrativa da atual gestão. “Enquanto os Estados e Prefeituras de todo o país estão demitindo e congelando vagas, nós, em Salvador, remamos contra a maré, oferecendo mais oportunidades de emprego”, afirmou.