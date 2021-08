Gabi Martins confirma fim do namoro com Tierry

O namoro de Tierry e Gabi Martins chegou ao fim nesta terça-feira (10), segundo a própria ex-BBB confirmou ao colunista Leo Dias, da Metrópoles.

“Léo, bom dia, ontem teve uma briga. Ele terminou. Até agora não sei o que vai ser da gente”, disse ela. Ela não quis dar detalhes sobre o que motivou a briga. “Não estamos bem”, acrescentou.

O colunista diz que o namoro já estava em crise e agora o cantor baiano resolveu dar o ponto final. Ele inclusive já tirou as fotos que tinha com Gabi do Instagram.

Nas últimas semanas, Gabi recebeu convite para participar de A Fazenda. Tierry havia apoiado que a cantora fosse para mais um reality, mas agora que houve especulação de que Gui Napolitano, ex de Gabi, esteja no programa da Record, ele não gostou mais da ideia.

O casal assumiu o relacionamento no início do ano. Apesar dos poucos meses de namoro, os dois já faziam planos para casar.