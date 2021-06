Gabriel Bispo sobre o Z4: 'A gente tem que acordar'

A Série B do Campeonato Brasileiro ainda está no começo, mas a zona de rebaixamento já é uma realidade para o Vitória. Com apenas seis pontos após sete rodadas, o rubro-negro lamenta a 17ª colocação pela segunda vez nesta edição. Antes, na 4ª rodada, também já havia amargado o grupo de degola.

"A gente tem que acordar o mais rápido possível porque é um campeonato que acaba rápido, retomar o nível de concentração alto para conseguir as vitórias e brigar lá em cima", alerta o volante Gabriel Bispo. Ele admitiu que a atual situação na tabela gerou certo abatimento no elenco.

"Clima um pouco de tristeza, porque a gente tem feito bons jogos. Infelizmente os resultados não têm sido aquilo do decorrer do jogo. Passar confiança e, acima de tudo, responsabilidade para sair dessa situação incômoda. Permanecer com os olhos voltados para cima pensando no objetivo maior desse ano que é o acesso", projetou Gabriel Bispo, titular em todas as partidas disputadas pelo Vitória na Série B.

O Vitória tem apenas 28,6% de aproveitamento na Série B. São seis pontos somados de 21 possíveis após três empates, três derrotas e apenas um triunfo, por 3x1, contra o Brusque, no Barradão, na 5ª rodada. Depois, perdeu para o Coritiba, por 1x0, no estádio Couto Pereira, e para o Londrina, no último sábado (26).

O revés contra a equipe paranaense foi lamentado após o Vitória sair na frente. Dinei abriu o placar no Barradão, mas o time levou a virada com gols de Adenilson e Tárik. O último anotou em posição de impedimento, não assinalado pela arbitragem.

"A gente tomou gols que não poderia ter tomado. É questão de falta de concentração no jogo. A gente tem que mudar isso logo", pontuou Gabriel Bispo. O Vitória sofreu seis gols na Série B até aqui, marcou cinco e tem saldo negativo de -1. "A gente tem que amadurecer um pouco mais, viver a competição da Série B. Não pode vacilar. Tem que estar concentrado o tempo todo e criar maturidade", completou o volante.

O Vitória tem nova chance de se reabilitar no campeonato já na quarta-feira (30). Às 21h30, o rubro-negro visita o Botafogo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Se vencer o jogo, o Leão ultrapassa o adversário e deixa a zona de rebaixamento. Apesar de estar na 10ª colocação, o alvinegro tem oito pontos.

Gabriel Bispo sabe que vencer na casa do rival não será tarefa fácil, mas entende como necessária para levar uma dose de tranquilidade à Toca do Leão.

"A gente sabe que chega naquela parte da tabela e a pressão aumenta. A gente tem que ter a consciência que tem que melhorar. O professor tem passado bastante confiança. O termo chave agora é confiar. Confiar no trabalho e que as vitórias virão", vislumbrou Gabriel Bispo.