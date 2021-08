Gabriel Medina disse que falta de tempo o impediu de se vacinar

Após causar polêmica por não ter se vacinado contra a covid-19, o surfista Gabriel Medina foi até as redes sociais na manhã desta sexta-feira (6) para dar sua versão dos fatos. Pela falta do imunizante, o atleta vai perder uma etapa do Campeonato Mundial de Surf.

"Vacina salva vidas, galera! Foi um erro meu eu não ter conseguido encaixar a imunização na minha agenda de treinos pros desafios desse ano, focado no Campeonato Mundial. Mas em breve tomarei a minha. Enquanto isso, sigo tomando todos os cuidados e seguindo os protocolos de segurança", disse ele, culpando a falta de tempo.

O caso chegou ao conhecimento do público nesta quinta, quando, durante uma live, o surfista brasileiro contou que vai perder a etapa do Mundial de Surfe em Teahupoo, no Taiti, porque não tomou vacina - embora o Comitê Olímpico Brasileiro tenha oferecido o imunizante a todos os atletas que disputaram as Olimpíadas em Tóquio.

"Eu não vou para Teahupoo porque não tomei a vacina, aí tem que fazer 10 dias de quarentena. Aí não dá tempo de ir do México para lá, porque é uma seguida da outra. Vou ser obrigado a não ir, sacanagem. Mas de boa", disse ele.