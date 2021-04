Gabriel Novaes é negociado ao Red Bull Bragantino e deixa o Bahia

Enquanto busca por reforços para a temporada 2021, o Bahia sofreu uma baixa no seu elenco. Emprestado Esquadrão pelo São Paulo, o atacante Gabriel Novaes foi negociado pelo clube paulista e vai defender o Red Bull Bragantino no restante da temporada.

O Red Bull entrou em acordo com o São Paulo para adquirir os direitos econômicos do jogador. Ao CORREIO, o staff do jogador confirmou que a negociação está bem encaminhada e falta apenas a assinatura do contrato para que o jogador seja anunciado pelo time de Bragança Paulista. O Bahia deve receber uma compensação financeira pela liberação do atleta.

Gabriel Novaes tem 22 anos e chegou ao Bahia durante o Brasileirão do ano passado. O atacante ganhou espaço na reta final da Série A e teve participação importante na permanência do tricolor na primeira divisão.

Ao todo ele disputou 22 jogos com a camisa do Bahia e marcou quatro gols. Na temporada 2021, foram sete jogos e dois tentos anotados. Gabriel Novaes é o segundo atacante que deixa o elenco tricolor, antes dele Marco Antônio foi emprestado ao Botafogo. Já Thiago segue afastado do grupo enquanto negocia a transferência para o New York City, dos Estados Unidos.

Com as saídas, o elenco do Bahia passa a contar agora com quatro atacantes: Gilberto, Rossi, Alesson e Oscar Ruiz, jogador paraguaio que foi contratado na última semana e ainda não estreou.