Gabriel Santiago rompe ligamento e terá que passar por cirurgia

O meia Gabriel Santiago será desfalque do Vitória pelos próximos meses. Na tarde desta quinta-feira (18), o clube confirmou que o jogador de 21 anos rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Ele será submetido a cirurgia, que será agendada pelo departamento médico do clube e deve ocorrer na próxima semana.

De acordo com o Vitória, a recuperação do jogador é estimada em aproximadamente seis meses. Se o prazo for mantido, o meia retornaria em setembro, a tempo de disputar o segundo turno da Série B. Pela programação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a competição começa no dia 29 de maio.

Gabriel Santiago se machucou sozinho durante o empate sem gols contra o Bahia, na última quarta-feira (17), em Pituaçu, pelo Campeonato Baiano. Ele entrou no segundo tempo, no lugar de Alisson Farias. Durante um lance, tentou dominar a bola, mas, ao girar, sofreu a lesão. Foi substituído nos minutos finais do clássico e, nesta quinta-feira (18), passou por exame de ressonância, que confirmou a lesão.

A partida, aliás, foi a primeira de Alisson Farias na temporada. O meia sofreu com lesões no ano passado e precisou fazer um trabalho especial de recondicionamento físico. Em coletiva após o Ba-Vi, o técnico Rodrigo Chagas falou sobre a chance de manter o jogador como titular, além da carência por um atleta da mesma posição na equipe do Vitória.

"Existe, sim, a possibilidade da manutenção do Alisson como meia, até porque foi um jogador de muita lucidez. Está retornando agora, mas sabe que tem que melhorar a intensidade dele. E fica ruim a gente cobrar neste primeiro momento. Mas, não tenha dúvida que, caso tenha acontecido [a lesão de Gabriel Santiago], a gente vai necessitar, sim, de um meia de armação", comentou, na quarta-feira (17).

Revelado nas divisões de base rubro-negras, Gabriel Santiago foi um dos destaques do Vitória no Ba-Vi anterior, pela Copa do Nordeste, e deu assistência para o gol de Samuel. O Leão ganhou o confronto por 1x0, no Barradão. Na atual temporada, o meia também participou do empate em 3x3 com o Unirb, pelo Baianão.