Gabriel Xavier comemora sequência no Bahia e destaca parceria com a torcida por acesso

O zagueiro Gabriel Xavier vive no tricolor o seu melhor momento. Desde a saída de Luiz Otávio, machucado, o jogador de 21 anos engatou sequência de quatro jogos como titular na Série B. Feito que ele comemora.

"Está sendo muito boa [a sequência]. Ainda mais que é meu primeiro ano no profissional. Todos aqui estão trabalhando para procurar as oportunidades e eu vou continuar trabalhando para aproveitar essa chance", disse o jogador, que chegou ao Bahia com 19 anos, pertencente ao Mirassol-SP e após empréstimo ao Famalicão, de Portugal.

A felicidade de Gabriel pelas chances recebidas no tricolor não é por acaso. Apesar de estar em sua primeira temporada no time principal, o defensor teve que dar a volta por cima para concretizar o sonho de se tornar jogador profissional.

No ano passado, ele machucou o joelho e ficou um longo tempo afastado dos gramados enquanto se recuperava da cirurgia. Só em março deste ano Gabriel voltou a treinar e ganhou os primeiros minutos no time, ainda sob o comando do técnico Guto Ferreira.

Na temporada, o zagueiro participou de 14 partidas entre a Série B e a Copa do Brasil. Ele foi titular em nove.

Foco no acesso

Gabriel Xavier sabe que o Esquadrão precisa melhorar o aproveitamento fora de casa para não correr o risco de ficar sem o acesso na reta final da Série B. O Bahia ainda não venceu na condição de visitante no returno do Brasileirão e tem mais quatro jogos longe dos seus domínios para tentar somar pontos. Outros quatro jogos serão em Salvador.

"Nós estamos tentando, não é falta de entrega, o nosso grupo é unido e dedicado. É ajuste, o futebol é feito de detalhes e nós estamos procurando pegar esses detalhes para ser competitivos fora de casa também”, analisou.

Por outro lado, no segundo turno o time tem campanha perfeita em casa: venceu todos os cinco jogos que disputou na Fonte Nova. Na opinião do zagueiro, a sinergia entre time e torcida é o principal fator para conquistar os resultados.

“Uma sensação totalmente diferente. Já do ônibus a gente tem o contato com os torcedores e isso tem nos ajudado bastante. Nossa característica dentro de casa tem sido bem positiva, o torcedor tem nos ajudado, e vamos procurar continuar com esses triunfos dentro de casa”, comentou.

A parceria entre torcida e time será colocada à prova mais uma vez na próxima rodada. No sábado (24), o Bahia recebe o Operário, às 18h15, e se vencer ficará mais perto do acesso. Até o confronto, elenco e comissão técnica terão pelo menos mais uma semana de treinamentos.

“Esses dias vão ser importantes para que a gente possa corrigir aspectos negativos. Também sabemos da força que temos dentro de casa, junto ao torcedor. Vamos trabalhar para conquistar o triunfo”, finalizou Gabriel Xavier.