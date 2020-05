Gado invade lotérica e assusta quem sacava auxílio emergencial; veja vídeo

Um boi entrou em uma lotérica e assustou pessoas que estavam na fila de pagamento do auxílio emergencial em Poção, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (7). O fato inusitado aconteceu em uma farmácia da cidade onde funciona uma lotérica.

Câmeras de segurança do local flagraram as cenas. Nas imagens, é possível ver um boi entrando no local e seguindo para a lotérica, que fica nos fundos do estabelecimento. Ele foi até as filas do caixa. Um vaqueiro entrou na loja e conseguiu retirar o animal.

Veja vídeo: