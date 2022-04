Gafe: Vampeta revela ao vivo traição de Nonato, ídolo do Bahia

O ex-jogador Vampeta já é conhecido pelas histórias hilárias que viveu no mundo do futebol. E, normalmente, ele relembra os momentos sem identificar os envolvidos. Mas acabou cometendo um deslize e, quando contava sobre a traição de um colega da época do Goiás, acabou entregando o protagonista: Nonato, ídolo do Bahia.

A gafe aconteceu durante o programa Bate Ponto, da rádio Jovem Pan, e provocou risadas do apresentador Tiago Asmar e dos comentaristas Mauro Cézar Pereira, Wanderley Nogueira, Bruno Prado e Giovani Chacon.

Vampeta começou a história ao relembrar o período em que jogou pelo Goiás, entre 2006 e 2007. "Eu morava num apart hotel na praça Tamandaré, em Goiânia. Não posso dar os nomes, mas tinha um atacante que morava com a família no mesmo apart hotel comigo, apartamento de frente....", disse.

O ex-meia então falou que a equipe estava de folga em um domingo, e ele combinou de almoçar com a esposa e as duas filhas. Mas o colega o procurou e pediu para levá-lo em um lugar.

"Ele chega e diz 'não sei dirigir, me leva ali num lugar'. Eu digo: 'Mas você não conhece nada em Goiânia'. Ele: 'Me leva ali, que eu tenho que fazer um negócio'. Ele casado, com dois filhos. Levei. Chego numa casa, lotada de festa, noivado dele. Eu falei: 'Como é? Você é casado...' 'E você ainda vai ser o padrinho do meu casamento, senta aqui'".

Vampeta disse que ficou na festa, e até falou algumas palavras da Bíblia na celebração. Mas o atraso para o almoço enfureceu a mulher e as filhas.

"Ai inventei uma história que o Marcelo Ramos tinha sido contratado pelo Goiás. Mentira. 'O cara foi contratado pelo Goiás, jogamos juntos na Holanda e a diretoria pediu para eu receber o cara no aeroporto. Se eu tivesse fazendo alguma merda não iria estar 4 horas da tarde em casa'. Aliviou", contou, imitando a conversa que teve com a esposa na época.

Só que, segundo Vampeta, alguns dias depois, uma coincidência aconteceu: a então esposa de Nonato estava em um salão de beleza que pertencia à mãe da noiva do ex-atacante.

"Salão de beleza é maravilhoso para ter fofoca. A dona do salão falou: 'Eu estou tão feliz que minha filha noivou neste final de semana com um jogador do Goiás'. E estavam minha ex-mulher e a mulher do cara. O mundo tem 7,5 bilhões de habitantes, podia estar em qualquer lugar... Elas duas 'Sua filha noivou com quem?' 'Noivou com fulano e o padrinho é o Vampeta'", afirmou.

Foi então que, acidentalmente, o ex-meia entregou quem era o tal jogador de quem falava. "Eu chego em casa, as crianças com as malas prontas, a mulher: 'Você estava onde domingo?'. 'Domingo, eu fui buscar o Marcelo Ramos' 'Seu mentiroso. Domingo, você estava no noivado do Nonato. Nonato é casado'", disse Vampeta, que logo percebeu a gafe.

"Entreguei o cara, f****. Ele separou da mulher e está casado com a noiva até hoje. Já o meu foi para casa do c*****o. Não queria dar o nome, vê como é bom não mentir. Falar a verdade?".

Apesar de ter sido 'entregue' pelo amigo, Nonato parece ter levado a revelação em uma boa. No dia seguinte, o ídolo do Bahia mandou um áudio ao programa e deu sua versão sobre a história.

"Nem eu lembrava dessa resenha. Foi uma das melhores coisas que fiz ali. A gente vive super bem, eu e a Vanessa. Tenho dois filhos com ela. Top de linha. Você [Vampeta] me ajudou. Eu não conhecia ninguém, a família dela. Falei 'Tu tem que ir comigo. É bom de resenha'. A gente que é do mundo tem que ter história para contar", disse Nonato.