Gal Costa vai cantar no jantar beneficente do Hospital Martagão Gesteira em dezembro

(Divulgação)

Gal Costa acabou de lançar o álbum A Pele do Futuro Ao Vivo

A cantora Gal Costa será a grande atração do jantar de gala que o Hospital Martagão Gesteira realiza na primeira quinzena de dezembro, na Chácara Baluarte, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Nesta que é a quarta edição do Jantar do Bem, a artista baiana vai apresentar o show Gal Canta o Amor, feito especialmente para o evento beneficente da instituição filantrópica que atende mais de 80 mil crianças por ano. O objetivo da festa é reunir a sociedade baiana em prol da causa e arrecadar fundos para o hospital.

Jantar do Bem

Além de Gal Costa, a cantora Ju Moraes também se apresentará nesta noite. De acordo com Carlos Emanuel Melo, diretor-presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil - entidade mantenedora do Martagão Gesteira - este é um dos grandes eventos que ajudam a custear as despesas mensais do hospital. "O Martagão se sustenta por diversas fontes de captação de recursos, sendo grande parte do apoio vindo dos diversos setores da sociedade civil. Toda ajuda é valiosa", ressalta.

(Divulgação)

Ju Moraes vai se apresentar no jantar beneficente do Martagão

No prelo

O escritor baiano Rogério Menezes vai lançar seu novo livro, 2 +1, no dia 14 de outubro, às 18h30, no Solar Restaurante, na Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho. A obra, que sai pela editora Bissau Livros, do jornalista Saymon Nascimento, é uma prosa poética e cinematográfica equacionada a partir da enorme paixão do autor pelo cinema e pela literatura. “O livro retrata, com som e fúria, a abissal condição humana desde os meados dos anos 1960 até os sombrios anos 2010”, conta.

(Foto:Marcelo France/Divulgação)

O autor Rogério Menezes e seu novo livro 2+1

Pet de luxo

O Hotel Fasano agora é petfriendly. A unidade da Paraça Castro Alves recebe cães de até 7kg, a um custo de R$ 350 a cada 3 dias, e a circulação fica restrita às áreas do quarto e do lobby. Os bichinhos são recebidos no apartamento com um kit pet, composto de caminha, comedouros, brinquedo, ração superpremium e tapetes higiênicos. Chique, né!

Volta pra casa

A Morya está comemorando 63 anos com a conquista de mais uma conta disputada pelo mercado publicitário. Trata-se do grupo Neoenergia, que será comandada pelo publicitário Claudio Carvalho, hoje único sócio da agência, que ficará responsável pela publicidade das concessionárias Coelba, Celpe(PE), Cosern(RN) e Elektro (SP). Após alguns anos, a conta publicitária volta para a Bahia e passa a ser gerida por uma agencia da terra. A Morya, segundo Claudio, segue inspirada no DNA Fernando Carvalho, seu pai e criador, e mantém acordo operacional com o Grupo ABC que controla Africa, Sunset DDB, CDN, Tribal e Tracy Loke.

(Divulgação)

Claudio Carvalho conquista conta publicitária da Neoenergia

Bola cheia

O ator Fabrício Boliveira ganhou o premio de melhor ator no festival de Miami por sua atuação no filme Simonal. A obra, onde interpreta o cantor Wilson Simonal, levou quatro troféus Lente de Cristal das sete categorias para as quais estava indicado. Além de melhor ator para o baiano, o filme faturou ainda os prêmios de Melhor Filme, Júri Popular e Direção de Fotografia.

(Divulgação)

Fabricio Boliveira ganha prêmio de melhor ator nos Estados Unidos

Fênix

Após três meses fechada em função de um incêndio ocorrido em junho passado, a Barraca do Lôro Pedra do Sal vai reabrir, totalmente repaginada, e em grande estilo. O espaço, comandado por Lôro e Ro Imbassahy, ganhou projeto arquitetônico do filho Gabriel que criou um ambiente aconchegante que será apresentado ao público no dia 5 de outubro, durante uma espécie de “esquenta oficial” para o Pura Vida Festival. O Grupo Lôro hoje é comandado pelo filho do casal, Pedro Imbassahy.

(Divulgação)

Pedro e Rosana Imbassahy

À mestra com carinho

A colunista social, Julieta Isensee, ganhou festa de aniversário na última quinta-feira, no Salvador Express Hotel, em Amaralina. O almoço, cujo menu foi um tradicional caruru, foi comandado por Gracinha e Nanda Lebram, e reuniu um grupo de amigos da jornalista que foi levar seu carinho à aniversariante.

(Divulgação)

Gracinha e July sentadas, Nanda Lebram de pé

Vaca de ouro

Maria Adair investiu em alta na sua vaquinha que está finalizando para a mostra Cow Parade. A artista plástica escolheu uma escultura do animal deitada que está sendo recoberta de tinta de caneta nanquim e folhas de ouro de 23 quilates. A obra, que deverá ser concluída neste final de semana, já que a peça deverá ser entregue à organização do evento na próxima segunda-feira, ganhou desenhos da série inédita que a artista está preparando para sua próxima exposição cujo tema será BLACK IS BEAUTIFUL.

(Divulgação)

Maria Adair está finalizando sua vaca da Cow Parade