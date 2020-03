Gal Gadot, a Mulher Maravilha, reúne time de famosos para cantar versão de Imagine

Gal Gadot resolveu aproveitar o seu isolamento por conta do coronavírus e foi ao Instagram ao lado de alguns dos seus amigos famosos para cantar uma versão de Imagine, de John Lennon. O vídeo viralizou e já conta com milhões de visualizações.

Se juntaram a ela algumas de suas colegas do mundo dos heróis, como Natalie Portman (que interpreta Jane Foster na franquia 'Thor') e Zoe Kravitz ('Catwoman'), para cantar a música icônica de 1971.

"Esse vírus afetou o mundo inteiro, todo mundo, não importa quem você é, de onde você é, estamos todos juntos nisso", disse Gal. A atriz acrescentou que encontrou um vídeo de um homem tocando trompete na Itália, onde todo o país está confinado, e ele estava tocando 'Imagine', de John Lennon. "Foi tão poderoso e puro esse vídeo, e é assim", acrescentou Gadot, antes de iniciar a primeira linha da música.

O vídeo foi então corta para Kristen Wiig cantando as primeiras frases da canção, seguida por Jamie Dornan, Labrinth, James Marsden e Sarah Silverman. O vídeo continua com Eddie Benjamin, Jimmy Fallon, Natalie Portman, Zoe Kravitz e Sia. Gal Gadot até recrutou a Mulher-Maravilha original, Lynda Carter, junto com Amy Adams, Leslie Odom Jr., Pedro Pascal, Chris O'Dowd e Dawn O'Porter.

A canção termina com versos de Will Ferrell, Mark Ruffalo, Norah Jones, Ashley Benson, Kaia Gerber, Cara Delevingne, Annie Mumolo e Maya Rudolph, antes de Gadot cantar a última linha da música. O vídeo vem no momento em que várias produções de Hollywood estão sendo adiadas e filmes suspensos, depois que os cinemas de todo o país foram fechados devido ao surto de coronavírus.