Daniel Rangel, ex-protagonista de Malhação e agora protagonista da série do GloboPlay, “ Eu, Minha Avó e o Boi”, vai passar o Réveillon no Festival Virada Salvador, que acontece entre os dias 28 de dezembro e 01 de janeiro, na Orla da Boca do Rio. Por aqui, o ator, que é uma das jovens promessas da TV Globo, ficará hospedado no Fasano, em frente à Praça Castro Alves.

Daniel Rangel vai passar o Réveillon no Festival Virada Salvador (Foto: Reprodução)