Galeota Gratidão do Povo está pronta e confirmada na Procissão Marítima

A bicentenária Galeota Gratidão do Povo está totalmente pronta e é confirmada na Procissão Marítima dos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro em Salvador. A volta da galeota só foi possível depois de passar por uma grande reforma após ser impedida no ano passado pela primeira vez de participar dos festejos em homenagem à Nossa Senhora da Boa Viagem e ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes.

A festa organizada pela Devoção Senhor Bom Jesus dos Navegantes, tem como tema central 'Na Gratidão do Povo navega o Anjo Bom da Bahia' e conta com tríduo, missas e procissões que teve inicio na última sexta (27 de dezembro) e será encerrada no dia 5 de janeiro e a comemoração ao Bom Jesus ocorrerá no dia 1º com missas e procissões terrestres e marítimas.

No dia 31 às 9h, a Galeota desce ao mar e o Arcebispo da capital baiana e Primaz do Brasil Dom Murilo Krieger, presidirá, na Matriz da Igreja da Boa Viagem uma missa às 15h. Durante a celebração, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes é colocada na Galeota e deixada na Praia de Boa Viagem até o Cais do Porto. Em seguida, essa imagem é levada em Procissão terreste até a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, onde fica até a manhã do dia 1º.

Após a missa, a imagem do Senhor Bom Jesus é conduzida ao Píer da Capitania dos Portos e volta à Galeota para uma Procissão Marítima. A Procissão segue até o Porto da Barra, retorna ao Cais do Porto e segue para a Ponta do Humaitá. Chegando no Humaitá, a imagem é desembarcada e segue em Procissão Terrestre até a Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem onde fica exposta para visitação pública até às 15h do dia 1º.

Embora a embarcação esteja pronta para ir ao mar, a campanha para quitar o empréstimo continua. Pode ser doado qualquer valor, a partir de um centavo (R$0,01), e cada doação será incentivada com a entrega de um certificado denominado “Preito de Gratidão”. As doações serão feitas em nome da Fundação Dom Avelar nos seguintes bancos: Caixa Econômica Federal – Agência: 1032; Operação: 003; Conta Corrente: 2476-9 / Banco Bradesco – Agência: 3072; Conta Corrente: 8583-9 / Banco do Brasil – Agência: 2967-X; Conta Corrente: 10-8. Quem desejar poderá utilizar o PayPal no site www.gratidaodopovo.com.br