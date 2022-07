Galeria: ACM Neto desfila lado a lado com o povo do início ao fim do 2 de julho

Abraços, selfies e muito contato com o povo baiano. Assim foi a passagem de ACM Neto (União Brasil) pelo desfile do 2 de Julho neste sábado (02). Pré-candidato ao governo do estado e ex-prefeito de Salvador, o político participou do desfile do início ao fim. "Existe um distanciamento claro da atual gestão e as cidades do interior do estado, e isso não pode acontecer. A Bahia tem um grande território, cada região tem sua particularidade. E essas características precisam ser avaliadas e respeitadas durante as tomadas de decisões. É obrigação do governo estadual olhar para seu povo, para essas singularidades de cada parte do nosso estado, e garantir segurança, saúde pública de qualidade, educação, emprego e oportunidades para geração de renda", afirmou.

(Foto: Paula Froes/Correio) ((Foto: Betto Jr/Secom/PMS)) ((Foto: Betto Jr/Secom/PMS)) ((Foto: Betto Jr/Secom/PMS))

Confira vídeo

