Galho de árvore desaba em cima de carros e interdita parte da Av. Princesa Isabel

Parte de uma árvore caiu em cima de dois veículos na madrugada desta quinta-feira (23), na Avenida Princesa Isabel, na Graça. Os galhos ficaram estendidos no meio da pista, interditando uma das faixas do local. Carros e ônibus tiveram dificuldades de transitarem pela via, contando com ajuda da Transalvador. Ninguém ficou ferido.

Os veículos atingidos pelos galhos são um Hyundai HB20 branco e um Chevrolet Atila prata. O dono de um dos veículos esteve no local para tentar retirar o carro.

"Não ouvi barulho, nem nada. Foi muita sorte que não amassou nada. Agora é aguardar tirarem o que está atrás para poder tirar o meu", disse o rapaz, que não quis se identificar.

"Acordei no susto. Tive essa bela notícia, mas está tudo bem", brincou a dona do outro veículo.

Agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estão no local controlando o fluxo do trânsito.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier