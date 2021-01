Galhos grandes caem, atingem carros e interrompem trânsito na Av. ACM

Galhos de grande porte caíram de uma árvore na manhã desta terça-feira (19) na Avenida ACM, em Salvador, nas proximidades do acesso ao bairro Santa Cruz. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas três carros foram atingidos pelos galhos e três vias acabaram tendo seus fluxos interrompidos.

A Secretaria de Manutenção de Salvador (Seman) prestou atendimento imediato à ocorrência, contando com a ajuda da Coelba, visto que foi necessário o livramento dos cabos da rede de alta tensão.

Está sendo realizada também uma vistoria para emissão de laudo para verificar a possível interferência de vegetais localizados em área particular próxima nos vegetais situados em área pública.

A Seman também informa que houve ação recente de poda em alguns vegetais no local e nas proximidades, mas as árvores de porte mais elevado estão localizadas acima da rede de alta tensão, e este tipo de poda (serviço) só pode ser realizado com o acompanhamento de equipes especializadas da Coelba.