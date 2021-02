Galo usado em rinhas mata o dono esfaqueando sua virilha

Um galo que era usado em rinhas matou o próprio dono na Índia. Usando uma faca que era amarrada em sua perna para usar durante as brigas, ele feriu a virilha do homem de 45 anos, que morreu a caminho do hospital.

A perda de sangue foi a causa da morte do homem na vila rural de Lothunur, no estado de Telangana, no sul da Índia. As rinhas são ilegais no país asiático desde 1960, mesmo assim elas seguem ocorrendo no interior.

A morte do criador desencadeou uma investigação policial e uma caça a pelo menos 15 outras pessoas envolvidas na rinha na última terça-feira (23).

Já o animal foi preso e encaminhado para uma delegacia. Depois foi levado para uma granja. Um policial acompanhou o trajeto para garantir o bem-estar do galo, relatou o New Indian Express.

B Jeevan, um policial local, disse que outras pessoas envolvidas no evento podem ser acusadas de homicídio culposo, apostas ilegais e briga de galos.