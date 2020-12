Galvão, Cléber Machado e Noriega criticam Neymar por festa: 'decepção'

O narrador Galvão Bueno comentou sobre a festa que supostamente estaria sendo organizada pelo jogador Neymar, em um condomínio em Mangaratiba, desde o dia 25 de dezembro.

No programa 'Bem, Amigos!' desta segunda-feira (28), Galvão criticou o evento. "Os indícios levam a crer que a festa seja dele. Não existe nenhuma palavra do Neymar. A gente recebeu o texto da assessoria de que não tem festa no condomínio dele, mas a festa estaria sendo realizada em outro condomínio. A empresa contratada para fazer a festa disse que são 150 pessoas e não 500, como se falou, e tudo está acontecendo dentro do protocolo. A prefeitura de Mangaratiba disse que não pode interferir em propriedade particular, mas pode sim", iniciou.

"Seria muito simples o Neymar ir nas redes sociais e dizer que não tem nada a ver com isso. O Lebron, o Hamilton, o Messi e o Cristiano Ronaldo não estão fazendo festa nenhuma. O Neymar tem direito de fazer a festa que ele quiser, mas não nessas circunstâncias, não com o drama que a população está vivendo. Nós temos que chegar a uma conclusão de qual a responsabilidade dele na realização dessa festa. Se ele tem a responsabilidade da festa, esse cidadão está agindo de forma absolutamente errada, absurda, inadequada", criticou em seguida.

O apresentador Cléber Machado também opinou e disse que Neymar, com a influência que tem, não poderia estar dando esse exemplo.

Já o convidado do programa Maurício Noriega afirmou estar decepcionado com o craque. "Eu achei que ele estava amadurecendo quando ele teve envolvimento no protesto contra o ato de racismo numa partida do PSG. É uma decepção, porque parece que ele continua desconectado do que acontece no mundo. Ele vive na sua Neverland particular de boleragem, de parceiros", completou.

A assessoria do jogador mantém o comunicado de que a festa não é organizada por Neymar Jr. No entanto, notícias mostram o contrário.