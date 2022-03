Ganhadeiras de Itapuã fazem show gratuito com Margareth Menezes na Feira de Artesanato do MAM

Ganhadeiras de Itapuã e Margareth Menezes se apresentam em show conjunto no próximo domingo (13), às 18h. Elas integram a programação da Feira de Artesanato da Bahia, que acontece durante o próximo final de semana com programação gratuita no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), um evento que aposta em produção, artesanato, moda e música.

O evento tem programação no sábado e domingo, das 15 às 21 horas, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Além dos shows, o público poderá conferir a moda e os acessórios feitos à mão durante o desfile do evento, no sábado, às 17 horas. A direção e styling é de Tininha Viana, em parceria com o Senac. Durante a feira, o público também poderá conferir a performance do ator Jackson Costa, que traz um repertório de poesias, e é o diretor artístico das Ganhadeiras.

A sustentabilidade, criatividade e a valorização da cultura pautam as produções artesanais de moda e acessórios. Na passarela da Feira Artesanato da Bahia, o público vai poder conhecer a história, criatividade e resistência, através de trabalhos feitos à mão de cada estilista e artesão.

Já conhecidos no cenário da moda baiana, o desfile vai reunir as marcas Sillas Filgueira, Nós Macramê (Cássio Caiazo e José Erick), MB Conceito e Balbina (Moabe Barros), Casa Linda (Kivia Souza), Jeferson Ribeiro Brand, Preta Brasil (Luana Bonfim), Abanto e Orí Lewa.

Roupas produzidas em tear manual, pintadas à mão, bordadas com a técnica do redendel e feitas em reaproveitamentos de tecidos comporão algumas das produções. Acessórios feitos em cerâmica, madeira de demolição, fibras naturais como piaçava e caruá, couro e cocos complementam os looks.

As peças são produzidas pelas artesãs Celia Amorim, Clara Fernandez, Maria Zenaide Batista, Lara Mascarenhas, Maria dos Anjos, Geiza Santos, Lena Dantas, Itamani da Conceição, Nenete, Dona Jacira e Tarsis Rocha, além dos grupos Associação das Produtoras Artesãs de Vila Sauípe, Estiva e Canoas, Itamani da Conceição e Associação de Biojoias, Pesca e Agricultura de Ituberá – ABPAGI.

Durante a feira, o histórico Solar do Unhão vai receber produtos diversificados de artesãos e artesãs, que refletem a rica diversidade cultural do Recôncavo, Baixo Sul e Região Metropolitana de Salvador.

Cerâmicas utilitárias e decorativas, rendas, bordados diversos, como richelieu e barafunda, trançados de fibras naturais, crochê e macramê são algumas das técnicas cujas produções poderão ser adquiridas direto de quem produz.