Ganhadora do 'BBB 21', Juliette revela que não gastou prêmio: 'Sou mão de vaca'

Juliette Freire, campeã do “BBB 21”, revelou que ainda não gastou o prêmio que ganhou no reality show. Em entrevista ao podcast "PodDelas", realizada na última terça-feira (25), a cantora revelou suas motivações para não mexer no dinheiro.

"Não comprei, aluguei. Não sabia como ia ser minha vida, onde ia querer ficar e que investimento ia querer fazer. Esperei passar um ano porque minha cabeça não estava muito boa ainda, eu estava assimilando tudo para investir conscientemente. O dinheiro está guardado e rende, mas não faço investimentos ousados, deixo na margem de segurança lá do banco", explicou a ex-BB para Virgínia Fonseca e Camila Loures.

A cantora de “Diferença Mara” ainda revelou ser “mão de vaca” durante o bate-papo. "Deixa passar um tempo, as coisas acalmarem pra eu olhar de fora e pensar 'quero investir nisso ou aquilo'. Na Paraíba minha mãe tem a casinha dela, meus irmãos tem as deles... Eu não tenho, não tenho nem um carro, não tenho nada, não comprei nada. Sou muito mão de vaca. Eu penso duas, três vezes antes de comprar", finalizou.