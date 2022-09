Garçom do Vitória, Eduardo mostra confiança no acesso: 'Está nas nossas mãos'

Ele tem apenas 22 anos, mas é um dos pilares do Vitória na Série C do Brasileiro. Revelado na Toca do Leão, Eduardo se profissionalizou em 2020, mas só na atual temporada se firmou no time. Apresentou não apenas regularidade como produtividade. O meia é o garçom rubro-negro na temporada, com quatro assistências, todas elas no torneio nacional, mesmo sem jogar na posição onde se sente mais confortável.

Com o técnico João Burse, Eduardo faz o papel de camisa 10. É o homem mais adiantado do meio-campo rubro-negro, que tem Léo Gomes e Dionísio em funções mais recuadas no setor.

"Eu gosto de jogar ali por trás, de enxergar o jogo de frente. Eu prefiro jogar ali de segundo volante, mas o professor Burse teve uma conversa comigo e tem me utilizado ali como dez. Eu estou aqui para ajudar o Esporte Clube Vitória seja em qual posição for", afirmou.

Nesta temporada, ele vestiu a camisa vermelha e preta em 30 partidas, 26 delas como titular, e marcou dois gols. A estatística será ampliada no sábado (10), às 17h, quando ele começará novamente em campo para defender o Vitória contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal.

"Vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade do time adversário, mas estamos concentrados em ir lá e buscar o resultado positivo", projetou Eduardo.

O rival potiguar tem sete pontos e é o líder do Grupo C. O rubro-negro está na terceira posição, com quatro, atrás também do Figueirense, que ocupa o segundo lugar, com seis somados. O Paysandu ainda não pontuou e amarga a lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série B de 2023.

"A gente sabe que pode ser o jogo do acesso deles, mas é o jogo da nossa vida também, então a gente está focado e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá e sair com os três pontos", avisou o meia.

O Vitória pode voltar à zona de acesso já na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o ABC por três ou mais gols de diferença. Caso vença por quantidade de tentos menor, precisará torcer para que o Figueirense perca do Paysandu. As equipes catarinense e paraense se enfrentam no dia seguinte, domingo (11), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.

"Eu, particularmente, não gosto muito de fazer essa matemática. Acho que está nas nossas mãos, só depende da gente. Quem conhece esse clube não pode desacreditar jamais. Acho que o fundamental é acreditar sempre. Enquanto tiver chances, a gente não vai parar de lutar".

Confiante, Eduardo mandou um recado para o torcedor do Vitória. "Peço que eles continuem acreditando na gente, porque a gente está muito concentrado e focado em fazer um grande jogo. Eu tenho certeza que a gente vai trazer um resultado positivo de lá para decidir dentro de casa".

Depois de visitar o ABC, o Vitória voltará a jogar diante de sua torcida, no dia 18 de setembro, um domingo, às 16h, quando receberá o Figueirense. A rodada derradeira do quadrangular será longe de Salvador, contra o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém, dia 24 de setembro, às 17h.