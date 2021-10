Garçom morre após moto colidir com piquete irregular em Sete de Abril

Um homem morreu após a moto dele colidir com um piquete colocado na pista no bairro de Sete de Abril, onde morava. O garçom Cristian dos Santos de Jesus, 26 anos, foi projetado contra um poste de iluminação pública, depois que o veículo bateu no objeto feito de cimento, colocado de forma irregular para a demarcar vaga para estacionamento.

O acidente aconteceu no dia 11 de setembro. Na hora, Cristian estava sem capacete e sofreu traumatismo craniano, deslocamento do fêmur, lesão na coluna vertebral entre outras complicações. Ele foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde ficou internado até às 14h desta segunda-feira (11), quando morreu.

Cristian tinha saído sem capacete

(Foto: Acervo pessoal)

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber como está a investigação do acidente. Até agora não tivemos um posicionamento.

Caixa de som

Segundo o pai de Cristian, o eletricista de automóveis Sérgio Ferreira de Jesus, 48, o filho estava com amigos no final de linha de Sete de Abril. "Ele foi buscar uma caixa de som em casa, para ficar com os amigos. Como estava no bairro onde morava , ele saiu sem o capacete, dizendo que voltava rápido com a caixa de som", contou o pai, na manhã deste terça-feira (12), no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).

O eletricista disse que não sabe como o filho colidiu a moto com um dos piquetes colocados na pista, defronte a um estabelecimento comercial. "Ele estava sozinho e na rua não havia ninguém", disse. Com o impacto, Cristian foi lançado a uns três metros e depois se chocou com um poste. Ele ficou caído na pista a pouco metros da moto, arremessada no meio-fio. "Era o meu único filho. A dor é muito grande e difícil de explicar", lamentou o pai emocionado durante a liberação do corpo do rapaz.

Sérgio disse que o acidente poderia ter sido evitado. "Não era para aquele piquete estar ali. Todo mundo sabe que as pessoas usam isso para guarda vagas ou impedir que estacionem em frente a uma loja ou uma casa. Isso é hábito, que custou a vida de meu filho", declarou ele. Cristian morava em Sete de Abril há dois anos, onde dividia o aluguel de um imóvel com um amigo. Ele será enterrado na cidade de Cachoeira, na região do Recôncavo do estado, onde tem parentes.