Garimpo fashion: achados da Fila, Amaro e Zara com preços amigos do bolso para incrementar seus looks

Aquele detalhe

Uma produção fresh e tropical pode, muito bem, passar despercebida. Basta colocar uma rasteira nos pés. Porém, se o intuito é dar aquele tom fashion, nada como um bom truque de stylist. Adote o combo sandália mais meia, como vemos na campanha da Levi's® (levi.com.br), em comemoração ao aniversário do primeiro jeans criado, que fez 146 anos em 2019, com a modelo Hailey Bieber. Depois, é só bater muita perna por aí.

Créditos: Divulgação

Achadinho

Você também está apaixonado pela Fila? Dá só uma espiadinha no moletom bapho da marca, arrematado no e-commerce da Dafiti (dafiti.com.br), por R$ 69,99. Os fashionistas estão lacrando por aí vestindo a tendência. Mas, se esquentar? Amarra na cintura e manda ver na produção esportiva.

Créditos: Divulgação

Bem animal

Um acessório poderoso precisa ter um shape diferenciado. Atrás de um para chamar de seu? Olhos abertos para o par de brincos, em formato de coração, que você acha no site da Amaro (amaro.com). Preço R$ 49,90.

Créditos: Divulgação

Camuflado

Boys descolados podem investir no mood militar, apostando em uma peça trendy no estilo. O vixe amou o par de tênis garimpado na lojinha virtual da Zattini (zattini.com.br). O calçado sai por R$ 107,99 e serve como parceiro perfeito de um look bege, verde oliva ou azul marinho. Escolha seu tom!

Créditos: Divulgação

Amarelou

A bolsa pode ser clássica e ao mesmo tempo fashion. Para isso, basta investir em um modelito amarelo, como esse da Zara (zara.com.br), que o visu ganha um toque de modernidade, automaticamente. A peça custa R$ 159 e vai do trabalho para a festinha.

Créditos: Divulgação