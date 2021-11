Garimpo fashion: Bahia em cena

O Ateliê Mão de Mãe (@ateliemaodemae) desfilou no SPFW essa semana e mostrou as suas criações em crochês inspirando e motivando jovens afro-empreendedores. A marca baiana surgiu na pandemia, como forma de complementação de renda de uma família formada por mãe e quatro filhos, e hoje desponta no cenário nacional propondo uma moda atemporal e cheia de bossa. Patrick Fortuna, 36 anos, e Vinícius Santana, 24 anos, fazem a direção criativa da marca. Assim como a brand, outra chamada Meninos Rei (meninosrei), também dividiu os holofotes na passarela enchendo a Bahia de orgulho. Os irmãos Rocha, Céu e Júnior, estão à frente das criações que conquistou celebridades como Ivete Sangalo e Gaby Amarantos. Só nos resta aplaudir e agradecer ao projeto Sankofa que deu visibilidade a talentos daqui.





Massa, mesmo!

Quem curte usar aquele produto que reforce a nossa ginga, o nosso jeito e a nossa baianidade, deve dar uma espiadinha nos achadinhos da Euzaria (euzaria.com.br). Entre os amores, destaque especial para esse boné beeeeeem massa.





Achadinho

Um camisão é a saída de praia mais requisitada nesse verão. Dica de stylist: escolha uma peça versátil e ao mesmo tempo cheia de bossa para cumprir bem essa nova função, a exemplo do modelo garimpado no e-commerce do Enjoei (enjoei.com.br). Ele é usado e custa R$ 52,99.





Eles na moda

Boys descolados vão amar o kit de pulseiras garimpado no e-commerce da Youcom (youcom.com.br). A composição criativa passa, imediatamente, aquela imagem hype ao look de todo santo dia. Aos interessados, o mix custa R$ 39,9.

Trendy

As baguetes são uma febre, isso ninguém mais discute. Se você está a fim de apostar em um modelito com essa pegada, aproveita e investe também em um tom bem vibrante e a cara do Verão. O vixe amou a aposta da Melissa, em neon, a venda no site da Menina Shoes (meninashoes.com.br). Preço: R$ 179,9.





Curinga de Verão

As rasteirinhas combinam muito com a temporada mais quente e acabam virando aquele objeto de desejo, principalmente, para quem quer passar uns dias na praia. Esse modelito, á venda na lojinha virtual Ruy Calçados (ruycalcados.com.br), da marca Ana Capri, você ainda pode usar no Reveillon. Preço: R$ 169,9.









Nota 0: Um cidadão parou uma van no meio da rua e sem a menor timidez ligou o pisca alerta e fez xixi na frente do veículo. Simplesmente de última!



Nota 10: Uma amiga viu que a outra estava estressada no dia do aniversário sem tempo para preparar um jantar e se dispôs a fazer um encontro surpresa para comemorar a data. Lindo!