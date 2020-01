Garotos do Vitória enfrentam veteranos da Juazeirense pelo Baiano

O Vitória defende nesta quarta-feira (29) duas invencibilidades importantes. A primeira, e mais impactante para o momento do clube, refere-se ao aumento da confiança da equipe neste início de temporada: o Leão não perdeu nenhuma das suas três partidas em 2020.

A segunda refere-se à história e à manutenção de uma freguesia. O rubro-negro nunca perdeu para a Juazeirense atuando em Salvador. São quatro vitórias do Leão e um empate como mandante.

O reencontro acontece no Barradão, a partir das 19h30, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O desafio do Vitória será manter as marcas já citadas enfrentando pela primeira vez a Juazeirense com o seu time de aspirantes.

No retrospecto geral, o rubro-negro jamais perdeu para o Cancão de Fogo. São sete vitórias do Leão, três empates e duas derrotas, ambas em Juazeiro.

O elenco comandado por Agnaldo Liz é muito jovem. A média de idade da provável equipe titular é de 20 anos. São três atletas abaixo da linha de 20 anos: Figueiredo, de 17, Carlos e Gabriel Santiago, de 19. Os mais velhos são Gabriel Bispo e Nickson, de 22 anos.

Em comparação, na equipe titular do Cancão de Fogo a média de idade é de 30 anos. São três atletas acima da faixa dos 35 anos: o goleiro Milton, o volante Waguinho e o atacante Nino Guerreiro, todos com 36. O zagueiro Kanu tem 35.

O técnico Agnaldo Liz não poderá repetir a equipe que enfrentou Jacobina e Fluminense de Feira. Isso porque o goleiro Lucas Arcanjo foi chamado para integrar o grupo principal, comandado por Geninho, e que perdeu o camisa 1 titular, Martín Rodríguez, por lesão. João Pedro será o titular.

A outra mexida no time será por opção. O zagueiro Carlos, de 19 anos, destaque da base rubro-negra e que vinha treinando no time principal, foi chamado para reforçar a defesa da equipe de aspirantes. Ele deve ser titular ao lado de Nuno, que vem atuando bem.

Com isso, o zagueiro Dedé, mais experiente da equipe com 24 anos, deve perder a vaga como titular.

O comandante rubro-negro vai para o Barradão com mais duas dúvidas. O lateral direito Wellisson não participou do último treino, na terça-feira (28), por conta de uma gripe. Se ele não se recuperar a tempo, o titular da posição será Marcelinho.

Por fim, o atacante Caíque Souza tem se queixado de dores no joelho e será avaliado antes da partida. Se não estiver em condições, será substituído por Negueba.

O Leão é o quarto colocado, empatado com Jacuipense, Bahia e Atlético, todos com quatro pontos.

O time titular de Agnaldo Liz deve ter João Pedro; Wellisson, Carlos, Nuno e Léo; Gabriel Bispo, Figueiredo e Nickson; Gabriel Santiago, Eron e Caíque Souza (Negueba).