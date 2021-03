Gato ataca piloto durante voo, obrigando avião a fazer pouso de emergência

Um gato conseguiu invadir o cockpit de um avião 30 minutos após sua decolagem. Lá dentro o bichano atacou o piloto, fazendo com que a viagem de Cartum, no Sudão, para Doha, no Catar, fosse interrompida graças a um pouso de emergência no último dia 24.

De acordo com o jornal "Al-Sudani", o momento em que o felino pulou em cima do capitão surpreendeu a todos. O episódio, classificado como "único" pela empresa Tarco, acabou provocando o retorno da aeronave para o Aeroporto Internacional de Cartum.

Segundo relatos dos envolvidos no caso, os passageiros mostraram-se também bastante surpresos com o acontecimento.

As autoridades locais avaliam a possibilidade de o animal ter entrado na cabine durante as inspeções de segurança no avião ou enquanto a equipe de limpeza atuava.