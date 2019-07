Gedoz defende Loss e diz que Vitória vai dar a volta por cima

A fase que o Vitória atravessa está bem longe de ser das melhores. Só pra falar na Série B, o Leão venceu apenas um jogo na competição e amarga a lanterna do torneio, com apenas quatro pontos em nove rodadas . A cada rodada em que os resultados não vêm, a cobrança da torcida aumenta e coloca ainda mais pressão sob o elenco. Mas, apesar do momento turbulento, o meia Felipe Gedoz acredita que o rubro-negro vai conseguir dar a volta por cima.

“Nosso elenco tem capacidade. Quando a fase é ruim, péssima desse jeito, temos que ter os pés no chão, ter inteligência, saber jogar. A maioria dos jogos, a gente vai enfrentar como foi contra o Cuiabá, que veio para se defender e por uma bola. A Série B é isso”, disse ele durante entrevista na Toca do Leão.

"Cobrança da torcida é mais do que vaia. Se eles estão nos cobrando é sinal que confiam e estão com nós. Se não tivesse essa cobrança, poderíamos largar que iria tudo abaixo. A cobrança é válida, a gente sabe nosso momento, mas temos que andar juntos. Isso vai passar. Contra o Criciúma, sabemos da qualidade do rival. Está na hora de acabar essa fase negativa. É difícil, mas temos que andar com a cabeça erguida. A gente está fazendo um trabalho bom. Temos que ter paciência e continuar trabalhando de cabeça erguida.

Gedoz aproveitou para sair em defesa do técnico Osmar Loss. O treinador ainda não sabe o que é vencer no comando do Leão. Em cinco jogos, foram quatro derrotas e apenas um empate, contra o Atlético-GO, na quinta rodada da segundona. Apesar do desempenho, Felipe Gedoz acredita que o treinador tem capacidade para seguir no Vitória.

“Conhecia (Osmar Loss) por nome apenas, quando ele trabalhou no Corinthians. É um cara que busca melhorar sempre, se esforça, dá o máximo, dá a vida pelo time. Sou da seguinte opinião: muitas vezes um treinador erra, muitas vezes os jogadores erram, vejo torcida criticando o treinador, ele pode errar uma escalação, mas quem tem que dar o resultado somos nós. Ele escolhe a melhor equipe, mas quem tem que fazer o papel somos nós”, afirmou.

Foco no Tigre

Com mais uma semana livre, o Vitória terá tempo de sobre para ajustar as coisas e encerrar o jejum sem triunfos. O próximo adversário da equipe será o Criciúma, na próxima sexta-feira (20), às 21h30, no Barradão. Para Gedoz, o Vitória vai enfrentar mais um adversário duro, mas o meia afirma que o Leão precisa mostrar força e rugir mais alto dentro de casa.



"A gente vai encontrar um rival que toca bem a bola, duro, difícil, que sabe jogar, tem nome. Independentemente de quem vier jogar aqui na nossa casa, temos que ser superiores sempre. Independentemente de quem seja, seja Criciúma, o Barcelona ou quer for. Às vezes é isso que nos falta também. Um time que tem que brigar mais, bater mais, no sentido de ser mais vivo, parar uma jogada quando tem que parar. Isso que nos falta, ser mais agressivo, ser mais duro", explicou.