Gedoz reforça o Vitória contra o Criciúma; Baraka é desfalque

O Vitória terá o seu camisa 10 em campo no jogo contra o Criciúma, terça-feira (15), às 19h15, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Recuperado da entorse no tornozelo que o tirou do triunfo por 3x1 contra o Cuiabá, na rodada anterior da Série B, o meia Felipe Gedoz se juntou à delegação rubro-negra e está à disposição do técnico Geninho.

Gedoz treinou em Salvador no domingo (13) e viajou para Florianópolis em seguida. Na manhã desta segunda-feira (14), ele treinou com o grupo no CT do Avaí, onde o técnico Geninho finalizou a preparação para o jogo contra o Criciúma, válido pela 29ª rodada.

Felipe Gedoz não será o único reforço do Vitória na partida. Após suspensão, os atacantes Wesley e Felipe Garcia também estão à disposição.

Em meio aos retornos, a delegação rubro-negra teve uma baixa. Com desconforto muscular, o volante Baraka retornou para Salvador e fará tratamento na Toca do Leão.

O Vitória busca o terceiro triunfo consecutivo. Após ganhar de Oeste e Cuiabá, o Leão chegou a 32 pontos e subiu para a 15ª posição na Série B. A dois pontos da zona de rebaixamento, o rubro-negro tenta se distanciar do Z4. Com 28 pontos, o Criciúma está na zona, em 18º lugar.