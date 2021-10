Gefferson Vila Nova ampliar seu e-commerce com coleção apresentada na Casa de Criadores

Gefferson Vila Nova acaba de ampliar seu e-commerce com a chegada de parte da coleção masculina de sua label, lançada em agosto na Casa de Criadores – um dos principais eventos de moda do país. A Lojinha, como o estilista baiano chama, já existe desde março e traz também sua linha feminina. A ideia, segundo ele, é ir lançando as séries de looks em partes. O acesso aos produtos, muitos deles agênero, é feito através do perfil da marca no Instagram (@geffersonvilanovalabel).

O próximo passo do estilista é abrir uma loja física em Salvador. “A ideia é que o cliente que teve acesso às peças no on-line possa vir ao espaço físico para conhecer a coleção de perto, como também fazer sob medida. Como trabalhamos sob demanda, temos uma quantidade reduzida de estoque e algumas peças mais elaboradas, como a parca, que tem pintura manual, são produzidas sob encomenda”, explica.

Gefferson comemora os resultados positivos que o e-commerce tem gerado. “Já vendi para o Paraná, Rio de Janeiro e Maranhão em São Paulo E agora, com o lançamento do masculino, acredito que a Lojinha vai ficar mais completa. Muitas novidades ainda que vão ser lançadas, como a coleção que vou apresentar na Casa de Criadores em novembro e a de fim de ano, com looks brancos.

O estilista integra o time de criativos que participa do Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo jornal Correio em novembro e que celebra o Dia da Consciência Negra.