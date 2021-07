Gefferson Vila Nova apresenta coleção no Casa de Criadores

Conhecido por imprimir nas suas criações uma assinatura sportwear associada a uma alfaiataria contemporânea e ao high street, o designer baiano Gefferson Vila Nova apresenta sua coleção cápsula na próxima quinta-feira, às 20h, no site do Casa de Criadores, evento voltado à moda autoral.

Looks da coleção de Gefferson Vila Nova são originalmente masculinas, mas vestem todos os públicos

Intitulada Das Spring/Summer 2021/2022, a série de looks masculinos busca transmitir o desejo de fugir da realidade diante do contexto pandêmico que o mundo se encontra. O insight para o processo criativo se deu durante o estudo de modelagem para um macacão e, também, aventais e gorros destinados a profissionais de saúde.

“Adotei, então, uma modelagem de parka para fazer o avental, assim como do macacão. Fiz uma parka de TNT (tecido não tecido), produzi algumas fotos. O efeito visual se aproximou muito do algodão. A ideia da coleção surgiu a partir dessa modelagem”, conta o criativo.

O resultado são peças atemporais, em edição limitada, criadas em processos de recycling e upcycling, através da utilização de tecidos de fibras naturais e tecnológicos, que contam com o apoio da Vicunha Têxtil, uma das líderes do segmento no Brasil e no mundo.

A dinâmica criativa de Gefferson Vila Nova inclui ainda a garimpagem dos têxteis reafirmando a essência criativa da marca homônima que investe, desde seu surgimento em 2013, em uma proposta circular para o universo fashion.

Sentido atemporal

A escolha de “Das”, da língua alemã, para o nome da coleção é assinalada ainda pela preocupação do designer baiano em reafirmar os sentidos atemporal e livre de padrões inseparáveis à marca. Em alemão, além dos gêneros “masculino” e “feminino”, existe o “neutro” – “das”.

“A coleção é pensada, em especial, para um homem que gosta de design, de explorar essas possibilidades fashion na roupa. Ao mesmo tempo, pode ser agênero. Trabalho com medidas para o corpo masculino, mas faço um convite às todes a experimentarem os shapes mais amplos. As peças, principalmente a camisaria, transitam e extrapolam os rótulos ligados ao vestir”, afirma Vila Nova.

Entre as criações, o designer destaca as parkas que integram o DNA da marca homônima, as bermudas inspiradas no universo do surf, shorts curtos mesclando elementos da alfaiataria clássica com modelagens esportivas, compondo uma coleção cuidadosamente elaborada e influenciada pelo street wear made in Bahia.