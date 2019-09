Genaro de Carvalho ganha mostra retrospectiva no Museu da Misericórdia

Integrante da primeira geração do modernismo baiano, o artista plástico Genaro de Carvalho (1926-1971) ganha mostra retrospectiva no Museu da Misericórdia – que integra a programação comemorativa dos 470 da instituição e tem abertura nesta sexta (26), para convidados.

Realizada pela Santa Casa da Bahia, a mostra Genaro – Traço, Pincel e Trama reúne 59 obras que pertencem a coleções particulares de Irmãos da Santa Casa e que serão expostas em conjunto pela primeira vez. “Esta é uma mostra singular, pois este conjunto dificilmente será visto outra vez”, diz a curadora Simone Trindade.

A exposição reúne pinturas, esculturas, desenhos e tapeçaria, que retratam os temas recorrentes do artista, como a fauna e a flora nacionais, além de marinhas, casarios e as mulheres brasileiras. A seleção inclui exemplares de seus primeiros trabalhos de Genaro, ainda na adolescência, até a fase madura, quando o artista já tinha projeção nacional e internacional.

Malabarista de Genaro de Carvalho (Foto: Divulgação)

Considerado o introdutor da tapeçaria artística no Brasil, a produção de Genaro ficou marcada pelo uso de cores fortes. A mostra, diz Simone, quer valorizar aspectos menos conhecidos de sua obra, como as pinturas de mulheres, sobretudos mulatas, e os objetos em madeira. Os objetos integram a última fase da carreira do artista, que morreu com 44 anos.

“Ao lado de Carlos Bastos e Mário Cravo Jr., Genaro inovou as artes plásticas baianas. Eles enfrentaram muita resistência, pois a sociedade era muito tradicional”, afirma Simone, que destaca a forte poética nas criações de Genaro. Outro aspecto destacado por ela é o caráter empreendedor do baiano: “Ele não tinha vergonha de ser considerado decorativo”, diz.

“Entre os maiores feitos de Genaro, com certeza, está a introdução da tapeçaria no Brasil e na exposição será possível ver algumas de suas composições nessa área. Mas além de tapeceiro, ele era pintor, desenhista e designer.”, completa.

A mostra marca a participação do Museu da Misericórdia na 13ª Primavera dos Museus, que acontece até domingo (29). Sábado (27), às 10h, acontece uma visita especial à mostra, mediada pela curadora Simone Trindade, e aberta ao público.

Serviço

O quê: Mostra retrospectiva para Genaro de Carvalho

Onde: Museu da Misericórdia (Santa Casa da Bahia)

Abertura: Sexta, dia 26, às 18h30, para convidados.

Visitação: De sábado a 24/11, de terça a sexta, das 8h30 às 17h30; sábados, das 9h às 17h, e domingos e feriados, 12h às 17h

Onde: Museu da Misericórdia (Santa Casa da Bahia)

Ingresso: R$ 10 | R$ 5

Entrada Gratuita até domingo